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Veliki rizik ili genijalan potez? Barselona podiže kredit od 210 miliona

Veliki rizik ili genijalan potez? Barselona podiže kredit od 210 miliona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Barselona je zatražila kredit kako bi obezbijedila pojačanja za narednu sezonu

Barselona podiže kredit od 210 miliona Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski klub Barselona zatražio je kredit od 210 miliona evra kako bi obezbijedio pojačanja za narednu sezonu. "Finansijska injekcija" španskom velikanu potrebna je kako bi u klub stigli Hulijan Alvarez, Žoao Kanselo i Karim Adejemi.

Iako se Barselona priprema za predstojeću sezonu, biće neophodno da klub iz Katalonije izmiri troškove koje je već napravio, pa je to još jedan od razloga za traženje kredita, piše "Goal.com". Zajam koji bi klub dobio bio bi osiguran budućim prihodima za narednu sezonu. Posebno je važno što kredit dolazi u trenutku kada se klub suočava sa ograničenom likvidnošću.

Glavna želja Barselone za poziciju napadača je Hulijan Alvarez iz Atletiko Madrida, koji bi trebalo da preuzme ulogu prvog špica nakon odlaska Roberta Levandovskog u Čikago Fajer. Naravno, pored pomenute dvojice (Žoao Kanselo i Karim Adejemi) koji su takođe važni za španskog velikana. 

Iako je najveći dio kredita u vrijednosti od 210 miliona evra namijenjen za realizaciju transfera, klub iz Katalonije planira da dio tog novca iskoristi i za pokrivanje plata zaposlenih, kao i drugih svakodnevnih troškova funkcionisanja kluba.

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FK Barselona

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