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Kakav šok za Engleze: Jedan od najboljih u izolaciji, panika pred meč sa Norveškom

Kakav šok za Engleze: Jedan od najboljih u izolaciji, panika pred meč sa Norveškom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tomas Tuhel po svemu sudeći neće moći da računa na Deklana Rajsa.

Deklan Rajs Izvor: Shutterstock/Vitalli Vitleo

Veliki maler zadesio je reprezentaciju Engleske pred četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Norveške. Jedan od najboljih igrača u timu Tomasa Tuhela Deklan Rajs upitan je za utakmicu "biti ili ne biti" koja se igra u subotu od 23 časa u Majamiju.

Igrač Arsenala je muku mučio sa zadnjom ložom, propustio je dva treninga, da bi se sada pojavio novi problem. Zbog virusne infekcije izolovan je od ostatka tima i njegovo zdravstveno stanje se prati. Kako prenose engleski mediji, u pitanju je stimačni virus i preduzete su sve mjere da se spriječi širenje među ostalim reprezentativcima.

Englezi su donijeli odluku da Rajs bude u izolaciji, dok ne budu sigurni da ne postoji rizik od zaraze ostalih igrača... Ukoliko ne bude uspio da se oporavi, to će biti veliki hendikep za ekipu Tomasa Tuhela.

Još uvijek nije potpuno otpao iz konkrencije, konačna odluka će biti donijeta na dan utakmice, ali vijesti iz Engleske ne zvuče baš ohrabrujuće.

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Tagovi

Mundijal 2026 Engleska Deklan Rajs

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