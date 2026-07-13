Olimpijski komitet Italije blokirao transfer Intera!

Inter je dogovorio prelazak Anana Halailija, ali je zbog odluke italijanskog Olimpijskog komiteta sve stalo.

Izvor: Virginie Lefour / Zuma Press / Profimedia

Inter je dogovorio još jedan transfer iz Belgije. Pored Aleksandra Stankovića desni bek Anan Halili je trebalo da dođe iz ekipe Union Sen Žiloa. Između klubova je rešeno obeštećenje od 25 miliona evra, ljekarske preglede u klubu je prošao, a onda je uslijedila zabrana.

Situacija koja se veoma rijetko viđa. Olimpijski komitet Italije je blokirao njegov transfer i od toga neće biti ništa na kraju. Kako je objašnjeno, njihovi ljekari su ustanovili da postoje određeni zdravstveni problemi i ne žele da se ponovi situacija sa Kristijanom Eriksenom.

O tom detalju je pričao prvi čovjek kluba iz Milana Đuzepe Bepe Marota koji je na konferenciji objasnio o čemu se tačno radi i šta se dogodilo u transferu Halilija.

"Maločas su nam javili vijesti. Dogovorili smo dolazak Kalilija, ali nije prošao sve preglede. Ne mogu da otkrijem sve detalje, jer je to privatna stvar. Ali, mogu da kažem da je u Italiji zakon o zdravlju veoma strog. Naš ljekarski tim nije pronašao problem, ali CONI (Olimpijski komitet Italije, op.a.) jeste. To je situacija više sile i moramo da prihvatimo. Žalimo zbog ovakvih vijesti, ali moramo sada da nađemo alternativu", rekao je Marota.

⚫️Marotta: "Abbiamo appreso poco fa una notizia. Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma Khalaili non ha superato la visita di idoneità. Non posso addentrarrmi per questione di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa. Non è una ricusazione dello staff medico…pic.twitter.com/oTjRwrhEHX — Daniele Mari (@marifcinter)July 13, 2026

Tamošnji mediji spekulišu da se radi o problemu koji ima veze sa srcem, ali zvanične potvrde nema.