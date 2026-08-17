Prošlo je 15 godina: Rijera i Katai se znaju vrlo dobro, isplivala fotografija

Španac Albert Rijera je imao bogatu igračku karijeru, a jednom prilikom je dijelio svlačionicu sa sadašnjim igračem Aleksandrom Kataijem.

Izvor: MN PRESS

Španski trener Albert Rijera, predstavljen je na "Marakani" i njegov prvi izazov na klupi srpskog šampiona biće plej-of mečevi za ulazak u Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzenja. On je istakao je da je zadovoljan trenutnim igračkim kadrom i da će posliije prvih treninga i razgovora sa igračima procijeniti situaciju i razmotriti potencijalna pojačanja. Ono što je zanimljivo, u timu će imati nekadašnjeg saigrača iz Olimpijakosa, Aleksandra Kataija.

Nije se Rijera dugo zadržao u grčkim crveno-bijelima, bio je tamo u periodu 2010. do 2011. zabilježivši 26 nastupa, ali je kratko dijelio svlačionicu sa Zvezdim veteranom, pošto on nije ni dobio šansu.

Zajedno su bili na pripremama 2011. godine, ali je Katai poslat na pozajmicu na Krit i nikada nije debitovao za Olimpijakos.

Ipak, postoji fotografija iz tog perioda.

Ријера и Катаи 2011 на припремама Олимпијакоса pic.twitter.com/HtuQOWDbBj — Миливоје-ватрогасац (@Srki_)August 16, 2026

Karijera Alberta Rijere

Zvezdin trener ima zavidnu igračku karijeru, a vrhunac je dostigao kada je zaigrao za jedan od najvećih klubova na svijetu, engleski Liverpul. Osim za Redse, nastupao je Majorku, Bordo, Mančester Siti, Espanjol, pomenuti Olimpijakos, Votford, Galatasaraj i Udineze.

Kao reprezentativac Španije zabeležio je 26 nastupa u mlađim kategorijama i još 16 u seniorskoj konkurenciji. Nastupio je na Kupu konfederacija i našao se na širem spisku igrača za Evropsko prvenstvo 2008. godine, ali nije bio na konačnom spisku igrača koji su potom osvojili prvenstvo.

Tokom karijere je osvojio Kup Kralja u dresu Majorke, prvenstvo Grčke sa Olimpijakosom, kao i tri trofeja u dresu Galatasaraja, dok je sa Espanjolom bio finalista Kupa UEFA.

Trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik u Galtasaraju, a samostalno je vodio Olimpiju iz Ljubljane, Celje, Bordo, da bi se ponovo vratio u Celje. Kratko je bio angažovan u Ajntrahtu iz Frankfurta, da bi se ovog ljeta stekli uslovi da pređe na Marakanu, gdje ga žele već godinu dana.