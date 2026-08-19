Trener Partizana Saša Ilić oglasio se pred meč crno-bijelih i Hetafea u kvalifikacijama za Ligu konferencija

Izvor: Screenshot/YouTube/@FKPartizanBeograd

Trener Partizana i bivši fudbaler Parnog valjka Saša Ilić oglasio se pred plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija. Legenda kluba iz Humske nije krila da je željela manje zahtevnog protivnika, ali će crno-beli već u četvrtak od 21 sat imati priliku da pokažu pun potencijal Partizana protiv španskog Hetafea.

"U četvrtak nas očekuje prvi meč protiv Hetafea, najtežeg mogućeg rivala u ovoj fazi takmičenja. Riječ je o veoma dinamičnoj i agresivnoj ekipi koja zna da igra na rezultat. Očekuje nas paklena atmosfera na tribinama, ali vjerujem svojim igračima", naglasio je Saša Ilić.

"Od Partizana očekujem hrabru igru. Ovo je mlada ekipa, ali zna da igra fudbal i očekujem da pokaže određenu dozu hrabrosti. Ako uspijemo da odgovorimo na agresivnost koju će Hetafe sigurno pokazati, možemo da se nadamo dobrom rezultatu", dodao je trener Partizana.

Ko će biti u prvih 11? "Naravno da smo analizirali Hetafe i pripremili se za utakmicu, a sutra ćete vidjeti kako će sve to izgledati. Hetafe svakako ima kvalitet, što pokazuje i činjenica da je sedmi u La ligi, ali mi ne odustajemo od nade da možemo da ostvarimo pozitivan rezultat."

Partizan u meč ulazi poslije poraza i to na domaćem terenu. U Superligi je Radnički 1923 bio bolji 1:0. "Svaki negativan rezultat ostavi određene posljedice. Sigurno je da je to igračima u mislima, ali se nadam da smo to već arhivirali. Ekipa je mlada, ali mora da bude spremna za ovakve utakmice, jer ovo može da bude meč njihovih karijera."

Vidi opis Saša Ilić pred najveći izazov: "Hetafe je najteži rival, Partizan mora da bude hrabar" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Oglasio se i Stefan Mitrović

"Drago mi je što sam se vratio kući, gdje sam dugo igrao. Odlično znam šta nas očekuje sutra i kako Bordalas priprema utakmice, tako da ćemo biti maksimalno spremni. Ako ostvarimo pozitivan rezultat, imaćemo dobru priliku da pred našim navijačima izborimo prolaz. Nisam mnogo razgovarao sa Saletom o Hetafeu. Pričali smo o klubu, ali ne toliko o samoj igri", rekao je Mitrović.

Na pitanje da li bi volio da da gol protiv španskog rivala, Mitrović je rekao: "Ja sam defanzivac i uvijek mi je draže da ekipi pomognem dobrim defanzivnim potezom. Nadam se da ću biti u sastavu, šef je taj koji donosi odluku, a ja ću uraditi sve što mogu da svoj zadatak odradim kako treba."

"Bio bih zadovoljan bilo kakvim pozitivnim rezultatom, da se kući vratimo zadovoljni i da za sedam dana u dobroj atmosferi pred našim navijačima dočekamo revanš", dodao je iskusni fudbaler.

Kad je u pitanju uloga favorita, Mitrović je bio iskren. Ipak, u Hetafeu je proveo nekoliko godina, igrao je od 2021. do 2024.

"Hetafe je definitivno favorit. Dolazi iz, po mom mišljenju, najbolje lige u Evropi. Igraju na svom terenu, veliki su klub i imaju dobre rezultate. Mi smo Partizan, takođe veliki klub i od nas se očekuje da pokušamo da pobijedimo, ali jasno je da su oni u prednosti", rekao je Mitrović.

"Imamo dovoljno platformi za skautiranje ekipa, tako da moja pomoć nije neophodna. Gledali smo snimke i učinićemo sve da se suprotstavimo ekipi kao što je Hetafe. Oni su verovatno najteži protivnik u plej-ofu, pa sam se nadao da ćemo dobiti nekog drugog. Biće nam veoma teško, ali mi je istovremeno drago što ću ponovo vidjeti mnogo bivših saigrača i saradnika."