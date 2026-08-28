Bivši sudija Zdravko Jokić analizirao situaciju kod poništenog gola Partizana protiv Hetafea u Humskoj
Bivši srpski sudija Zdravko Jokić rekao je da je Partizan potencijalno oštećen protiv Hetafea u revanšu plej-ofa za Konferencijsku ligu u četvrtak. Prema njegovom mišljenju, sporna je odluka glavnog arbitra, Švajcarca Ursa Šnidera, u 27. minutu, kada je poništio gol Stefana Milića za Partizanovo vođstvo 1:0 zbog ofsajda.
"Kada se pogleda trenutak u kojem je lopta krenula, nisam siguran da je ovo ofsajd kod Partizanovog gola. Možda je to neka linija, rame... Ali prema video-snimku, ne znam da li je ovo ofsajd", rekao je Jokić za TV Arena sporta.
Na ovom nivou takmičenja nema "poluatomatskog ofsajda", koji bi u ovoj situaciji dao 100 odsto tačnu odluku. Zato je ona data arbitrima na procenu. Šnideru je iz VAR sobe stigla procena VAR sudije Lukasa Fendriha i asistenta VAR sudije, Mišel Šmelcer da je bio ofsajd i Šnider je prihvatio, poništivši ipak Milićev gol.
Pogledajte tu situaciju:
Ekipa Saše Ilića poslije toga je povela golom Žea početkom drugog poluvremena, ali se ispostavilo da je gol Enesa Unala za Hetafe u 70. minutu ipak bio dovoljan da Španci prođu, iako je Erik Kojzek postavio konačnih 2:1 u Humskoj.
Pogledajte kako je izgledao Partizanov meč protiv Hetafea:
Partizan oštećen protiv Hetafea? "Nisam siguran da je ovo ofsajd"
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