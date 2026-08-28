Bivši sudija Zdravko Jokić analizirao situaciju kod poništenog gola Partizana protiv Hetafea u Humskoj

Izvor: TV Arena sport

Bivši srpski sudija Zdravko Jokić rekao je da je Partizan potencijalno oštećen protiv Hetafea u revanšu plej-ofa za Konferencijsku ligu u četvrtak. Prema njegovom mišljenju, sporna je odluka glavnog arbitra, Švajcarca Ursa Šnidera, u 27. minutu, kada je poništio gol Stefana Milića za Partizanovo vođstvo 1:0 zbog ofsajda.

"Kada se pogleda trenutak u kojem je lopta krenula, nisam siguran da je ovo ofsajd kod Partizanovog gola. Možda je to neka linija, rame... Ali prema video-snimku, ne znam da li je ovo ofsajd", rekao je Jokić za TV Arena sporta.

Na ovom nivou takmičenja nema "poluatomatskog ofsajda", koji bi u ovoj situaciji dao 100 odsto tačnu odluku. Zato je ona data arbitrima na procenu. Šnideru je iz VAR sobe stigla procena VAR sudije Lukasa Fendriha i asistenta VAR sudije, Mišel Šmelcer da je bio ofsajd i Šnider je prihvatio, poništivši ipak Milićev gol.

Pogledajte tu situaciju:

Stefan Milić poništen gol na Partizan Hetafe Izvor: YouTube/TV Arena sport

Ekipa Saše Ilića poslije toga je povela golom Žea početkom drugog poluvremena, ali se ispostavilo da je gol Enesa Unala za Hetafe u 70. minutu ipak bio dovoljan da Španci prođu, iako je Erik Kojzek postavio konačnih 2:1 u Humskoj.

Pogledajte kako je izgledao Partizanov meč protiv Hetafea:

Vidi opis Partizan oštećen protiv Hetafea? "Nisam siguran da je ovo ofsajd" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

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