Nakon teškog poraza od Viktorije, Crvena zvezda je prodala Bruna Duartea Vasku da Gama.

Izvor: Twitter/VascodaGama

Crvena zvezda je prethodne noći doživjela jedan od najtežih poraza u svojoj istoriji - razbila ju je Viktorija iz Plzenja 5:1 i tako ju izbacila iz Lige Evrope - a ubrzo poslije toga nastavljena je "rasprodaja" u Ljutice Bogdana. Nakon što su u kratkom periodu otišli Tiknizjan, Seol i Stanković, Zvezda je prodala i Bruna Duartea.

Vasko da Gama potvrdila je na društvenim mrežama u dva ujutru da će potpisati ugovor sa Duarteom koji je prethodne dvije godine igrao za Zvezdu, a koji nije bio ni u sastavu za odlučujuće utakmice sa Česima u plej-ofu Lige Evrope.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Bruno Duarte.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (27) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do…pic.twitter.com/FRarf0XweY — Vasco da Gama (@VascodaGama)August 28, 2026



Zvezda ga je inače registrovala za ovo takmičenje, kao i Seola, međutim na njih dvojicu nije mogla da računa u revanšu u Plzenju, kada joj je očigledno nedostajalo nekoliko igrača - i pomislila je da i bez njih može da se plasira u drugo po kvalitetu UEFA takmičenje. I ne samo da nije mogla da računa na njih, nego su zauzeli mesto u timu i neki drugi igrači nisu registrovani (Seol je doduše igrao prvi meč, Duarte ga navodno propustio zbog povrede).

"Fudbaler je u četvrtak (27. avgusta) doputovao u Rio de Žaneiro kako bi obavio ljekarske preglede, nakon čega će biti završene administrativne procedure neophodne za njegovu zvaničnu promociju kao novog pojačanja 'Giganta sa brda'", navodi se u objavi Vasko da Game.

Koliko je Zvezda zaradila?

Vidi opis Nastavljena rasprodaja u Zvezdi: Dva sata poslije debakla prodan Bruno Duarte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Dugo su trajali pregovori Zvezde i Vaska, a na kraju je transfer težak između 1,75 miliona i 2 miliona evra. Vasko da Gama inače nije imao dovoljno novca za kupovinu Duartea i plan je bio da podigne kredit da bi ga doveo. Ipak, na kraju je klub pronašao novac i uspeo da realizuje transfer iskusnog centarfora sa beogradske "Marakane".

U Crvenoj zvezdi postigao je 42 gola i upisao 14 asistencija na 98 zvaničnih utakmica. Tokom tog perioda osvojio je dvije titule prvaka Srbije, u sezonama 2024/25. i 2025/26, kao i dva Kupa Srbije, takođe u sezonama 2024/25. i 2025/26. Pokrivao je više pozicija u ekipi i bio provjerena opcija trenera Vladana Milojevića i Dejana Stankovića, pa je tako i ove sezone bio među boljim igračima.