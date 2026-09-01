Nekadašnji biser Partizana i Čelsija igraće u drugom rangu u Srbiji

Iskusni vezista Danilo Pantić potpisao za Loznicu i već je predstavljen na Lagatoru. Vratiće se fudbalu poslije pola godine bez kluba.

Izvor: MN PRESS

Bivši vezista Partizana Danilo Pantić prešao je u Loznicu, saopštio je njegov novi klub. Nekadašnji biser spskog fudbala pozirao je sa dresom na stadionu Lagator, na kojem će ove sezone igrati u Prvoj ligi Srbije, drugom rangu domaćeg fudbala.

Pantić je prošle sezone odigrao 10 utakmica za Mladost iz Lučana, ali je taj tim napustio na polusezoni i od januara nije imao tim. Sada iskusni vezista početi ispočetka u novoj sredini i pridružiće se timu koji je trenutno 9. na tabeli PLS-a, sa sedam osvojenih bodova u šest kola. Trener će mu biti Ivica Milutinović, koji je preuzeo Loznicu prije nedelju dana od svog prethodnika, Dejana Nikolića.

Pantić bio veliki talenat Partizana i Čelsija

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Danilo Pantić je svojevremeno bio jedan od najboljih đaka Partizanove akademije, koju je napustio bez obeštećenja 2015. i prešao u Čelsi. Za engleskog velikana nikad nije debitovao, već je odlazio na pozajmce u Holandiju, u Vitese, Escelsior, a potom i u Partizan 2017. "Plavci" su ga slali poslije toga na pozajmiczu i u Čukarički, a 2021. se vratio u Partizan "na neodređeno". Nosio je crno-bijeli dres do 2024. godine i od tada je odigrao samo navedenih 10 mečeva za Lučane.

Biće ovo na svaki način novi početak za 29-godišnjeg Pantića.