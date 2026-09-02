Marko Đampaolo izbacio Parmu, Kremoneze ga "častio" otkazom!

Drugoligaš otpustio trener samo par sati nakon velikog uspjeha u Kupu Italije.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Kremonezeje nastavio sauspjesima u Kupu Italije pošto je u utraok uveče savladao Parmu rezultatom 2:0.

Član Serije B eliminisao je ekipu iz najvišeg ranga, a onda samo par sati kasnije otpustio trenera.

“Marko Đampaolo otpušten je sa mjesta trenera prve ekipe. Želimo da mu se zahvalimo na profesionalizmu i posvećennosti od njegovog dolaska u Kremonu”, objavio je Kremoneze već ustaljenu oproštajnu poruku.

Iako je krenuo odlično u Kupu Italije i pobjedama protiv Sampdorije i Parme izborio osminu finala Đampaolo je dobio otkaz zbog loših igara u prvenstvu.

Nakon što je u martu preuzeo ekipu Kremonezea on nije uspio da ga sačuva u Seriji A, a sada je uslijedio i loš start u novoj sezoni Serije B.

Kremoneze je poražen 1:0 na gostovanju Empoliju i 3:0 kod kuće od Modene i uprava kluba nije mogla da ignoriše ove rezultate u daleko važnijem takmičenju.

Đampaola bi u Kremonezeu trebao da zamijeni Fabio Pekia koji je 2022. uveo klub u Seriju A.