logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Đampaolo izbacio Parmu, Kremoneze ga "častio" otkazom!

Marko Đampaolo izbacio Parmu, Kremoneze ga "častio" otkazom!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Drugoligaš otpustio trener samo par sati nakon velikog uspjeha u Kupu Italije.

Kremoneze otpustio Marka Đampaola Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Kremonezeje nastavio sauspjesima u Kupu Italije pošto je u utraok uveče savladao Parmu rezultatom 2:0.

Član Serije B eliminisao je ekipu iz najvišeg ranga, a onda samo par sati kasnije otpustio trenera.

“Marko Đampaolo otpušten je sa mjesta trenera prve ekipe. Želimo da mu se zahvalimo na profesionalizmu i posvećennosti od njegovog dolaska u Kremonu”, objavio je Kremoneze već ustaljenu oproštajnu poruku.

Iako je krenuo odlično u Kupu Italije i pobjedama protiv Sampdorije i Parme izborio osminu finala Đampaolo je dobio otkaz zbog loših igara u prvenstvu.

Nakon što je u martu preuzeo ekipu Kremonezea on nije uspio da ga sačuva u Seriji A, a sada je uslijedio i loš start u novoj sezoni Serije B.

Kremoneze je poražen 1:0 na gostovanju Empoliju i 3:0 kod kuće od Modene i uprava kluba nije mogla da ignoriše ove rezultate u daleko važnijem takmičenju.

Đampaola bi u Kremonezeu trebao da zamijeni Fabio Pekia koji je 2022. uveo klub u Seriju A.

Tagovi

Kremoneze

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC