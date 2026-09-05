logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH je svjetski šampion u fudbalu! Momci iz Prnjavora pokorili planetu

BiH je svjetski šampion u fudbalu! Momci iz Prnjavora pokorili planetu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

BiH je prvak svijeta u uličnom fudbalu 3x3.

BiH ulični fudbal Utreht Izvor: Screenshot

Bosna i Hercegovina je šampion svijeta u fudbalu!

Da, dobro ste pročitali – BiH ima najbolje igrače na planeti, u uličnom fudbalu 3x3. Planetarna smotra održana je od srijede do petka u Utrehtu, a igrači BiH su se na kraju okitili zlatnim medaljama.

Bosnu i Hercegovinu su na ovom takmičenju predstavljali Prnjavorčani Dejan Živković, Duško Subić, Miloš Milijašević i Arsen Knežević, koji su do trona stigli u žestokoj konkurenciji – pored Italije, Engleske, Srbije, domaćina Holandije...

U borbi za trofej sastali su se sa Letonijom, koja je imala dva gola prednosti. Ipak, BiH je uspjela da nadoknadi minus i 7 sekundi prije kraja izjednači na 3:3 te uvede meč u produžetke, poslije kojih je bh. selekcija trijumfovala rezultatom 4:3.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

BiH ulični fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC