BiH je svjetski šampion u fudbalu! Momci iz Prnjavora pokorili planetu

BiH je prvak svijeta u uličnom fudbalu 3x3.

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Bosna i Hercegovina je šampion svijeta u fudbalu!

Da, dobro ste pročitali – BiH ima najbolje igrače na planeti, u uličnom fudbalu 3x3. Planetarna smotra održana je od srijede do petka u Utrehtu, a igrači BiH su se na kraju okitili zlatnim medaljama.

Bosnu i Hercegovinu su na ovom takmičenju predstavljali Prnjavorčani Dejan Živković, Duško Subić, Miloš Milijašević i Arsen Knežević, koji su do trona stigli u žestokoj konkurenciji – pored Italije, Engleske, Srbije, domaćina Holandije...

U borbi za trofej sastali su se sa Letonijom, koja je imala dva gola prednosti. Ipak, BiH je uspjela da nadoknadi minus i 7 sekundi prije kraja izjednači na 3:3 te uvede meč u produžetke, poslije kojih je bh. selekcija trijumfovala rezultatom 4:3.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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