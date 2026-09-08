Adi Nalić napustio Zrinjski i otišao u Rumuniju

Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Adi Nalić napustio je mostarski Zrinjski i potpisao ugovor sa rumunskim Klužom.

Izvor: HŠK Zrinjski

Rumunski klub potvrdio je na zvaničnim kanalima da je angažovao Adija Nalića i poželio mu dobrodošlicu.

Nalić je prethodnu sezonu proveo u mostarskim "plemićima", s kojima je osvojio Kup i Superkup BiH, a ranije je nastupao za švedski Malme, gdje je dva puta postao šampion te zemlje uz trofej Kupa Švedske.

Osim pomenutih branio je još boje Hamarbija i holandskog Almere sitija.

U dresu "zmajeva" zabilježio je devet nastupa.

(MONDO)