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Alarm za Srbiju i Veljka Paunovića: Predrag Rajković se povredio

Alarm za Srbiju i Veljka Paunovića: Predrag Rajković se povredio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Golman reprezentacije Srbije Predrag Rajković se povrijedio

Golman reprezentacije Srbije Predrag Rajković se povrijedio Izvor: Corchero/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Loše vijesti stižu iz Saudijske Arabije za reprezentaciju Srbije - Predrag Rajković se povrijedio i zbog toga nije bio u sastavu Al Itihada u meču protiv Al Fajhe u šestom kolu prvenstva. U pitanju je kidanje mišića, pa je očigledno da Srbina čeka nešto duža pauza. 

Pouzdani čuvar mreže morao je da propusti utakmicu, a ubrzo je potvrđeno da je problem ozbiljnije prirode. Rajković je pokidao mišić desnog trbušnog zida, dok će preciznija procjena stepena povrede biti poznata naknadno.

Ono što posebno brine jeste činjenica da se Srbija približava obavezama u Ligi nacija. Ukoliko se ispostavi da je riječ o blažoj rupturi, Rajkovića očekuje pauza od jedne do tri sedmice. Međutim, u slučaju teže povrede, oporavak bi mogao da traje i nekoliko mjeseci.

Kad igra reprezentacija Sebije?

Izostanak Rajkovića bi bio veliki udarac za selekciju Veljka Paunovića, koja već krajem septembra ulazi u seriju od četiri utakmice u Ligi nacija. Srbija će 24. septembra na stadionu Rajko Mitić dočekati Grčku, a tri dana kasnije na istom mjestu gostovaće Holandija. Potom slijede dva gostovanja - prvo Njemačkoj 1. oktobra, a zatim i Holandiji 4. oktobra.

Rajković je jedan od standardnih reprezentativaca i njegovo eventualno odsustvo moglo bi da napravi ozbiljan problem selektoru Paunoviću pred početak takmičenja.

Tagovi

Predrag Rajković

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