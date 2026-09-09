Biser evropskog fudbala na nosilima iznesen sa terena: Svi čekaju vijesti iz bolnice

Talentovani fudbaler Konstantinos Karecas pokazao klupi da ne može više, sjeo na travu i sačekao nosila, a sumnja se na probleme sa cirkulacijom.

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Borusija iz Dormunda je tokom ljetnog prelaznog roka uložila ogroman novac udvojicu talentovanih grčkih fudbalera i već početkom septembra ostala je bez obojice! Nakon što je Janis Konstadelijas (23) teško povrijedio koljeno na prvom meču Bundeslige, Konstantinos Karecas (18) samo je sjeo na teren i poručio da ne može više tokom prvog meča u Ligi šampiona.

Fudbaler koji je nedavno plaćen čak 30 miliona evra morao je da napusti teren na nosilima, zbog problema sa cirkulacijom. Više informacija se za sada ne zna, a Borusija iz Dortmunda obavijestila je javnost da je talentovani fudbaler na putu ka bolnici gdje će biti urađena dodatna ispitivanja.

Tokom noći ili u toku sutrašnjeg dana sigurno će biti više informacija o stanju mladog fudbalera, za čije zdravlje večeras brinuti čitav Dortmund i svi Grci širom planete. Riječ je o najtalentovanijem fudbaleru kojeg ta zemlja ima, ali i predvodniku talasa igrača koji bi u narednoj deceniji trebalo da igra izuzetno zapaženu ulogu na evropskoj sceni - kako na klupskom, tako i na reprezentativnom planu.

Konstantinos Karetsas had to leave the field due to circulatory problems. Kosta is doing well under the circumstances and is on his way to the hospital for further tests. pic.twitter.com/WMYbxkdTEk — Borussia Dortmund (@BlackYellow)September 8, 2026

Istom talasu pripada i pomenuti Konstadelijas, koji je još jedno skupo plaćeno pojačanje Borusije ovog ljeta. Njemački tim je platio čak 26 miliona evra, a navijači PAOK-a danima su se opraštali od njega, pa čak i pokušali da blokiraju aerodrom kako talentovani fudbaler ne bi mogao da napusti zemlju.

Borusija iz Dortmunda je uprkos problemima sa kojima se suočava uspjela da pobijedi Viljareal (3:2) u prvoj rundi Lige šampiona. Nijemci su imali dva gola prednosti, Španci su stigli do izjednačenja i propustili šansu za preokret, ali je zatim domaćin riješio pitanje pobjednika pred više od 77.000 navijača.