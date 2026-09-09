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Biser evropskog fudbala na nosilima iznesen sa terena: Svi čekaju vijesti iz bolnice

Biser evropskog fudbala na nosilima iznesen sa terena: Svi čekaju vijesti iz bolnice

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Talentovani fudbaler Konstantinos Karecas pokazao klupi da ne može više, sjeo na travu i sačekao nosila, a sumnja se na probleme sa cirkulacijom.

Konstantinos Karecas iznesen sa terena na meču Borusija Viljareal Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Borusija iz Dormunda je tokom ljetnog prelaznog roka uložila ogroman novac udvojicu talentovanih grčkih fudbalera i već početkom septembra ostala je bez obojice! Nakon što je Janis Konstadelijas (23) teško povrijedio koljeno na prvom meču Bundeslige, Konstantinos Karecas (18) samo je sjeo na teren i poručio da ne može više tokom prvog meča u Ligi šampiona.

Fudbaler koji je nedavno plaćen čak 30 miliona evra morao je da napusti teren na nosilima, zbog problema sa cirkulacijom. Više informacija se za sada ne zna, a Borusija iz Dortmunda obavijestila je javnost da je talentovani fudbaler na putu ka bolnici gdje će biti urađena dodatna ispitivanja.

Tokom noći ili u toku sutrašnjeg dana sigurno će biti više informacija o stanju mladog fudbalera, za čije zdravlje večeras brinuti čitav Dortmund i svi Grci širom planete. Riječ je o najtalentovanijem fudbaleru kojeg ta zemlja ima, ali i predvodniku talasa igrača koji bi u narednoj deceniji trebalo da igra izuzetno zapaženu ulogu na evropskoj sceni - kako na klupskom, tako i na reprezentativnom planu.

Istom talasu pripada i pomenuti Konstadelijas, koji je još jedno skupo plaćeno pojačanje Borusije ovog ljeta. Njemački tim je platio čak 26 miliona evra, a navijači PAOK-a danima su se opraštali od njega, pa čak i pokušali da blokiraju aerodrom kako talentovani fudbaler ne bi mogao da napusti zemlju.

Borusija iz Dortmunda je uprkos problemima sa kojima se suočava uspjela da pobijedi Viljareal (3:2) u prvoj rundi Lige šampiona. Nijemci su imali dva gola prednosti, Španci su stigli do izjednačenja i propustili šansu za preokret, ali je zatim domaćin riješio pitanje pobjednika pred više od 77.000 navijača.

Tagovi

Bundesliga Borusija Dortmund

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