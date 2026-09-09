"Fudbal nije na prodaju": I Evropska unija ima poruku za predsjednika FIFA

Đani Infantino neprestano ostaje bez podrške, zbog njega se oglasio i komesar za sport Evropske unije Glen Mikalef

Izvor: MN PRESS

Rat Đanija Infantina i ostatka svijeta i dalje traje. Komesar za sport Evropske unije Glen Mikalef se oglasio o temi koja mjesecima izaziva interesovanje, a jednostavno rečeno - riječ je o prodaji fudbala. Mikalef je u razgovoru za "Dojče vele" zauzeo jasan stav, pa je sad postalo poprilično sigurno da gotovo niko ne podržava Đanija Infantina i njegove inovativne ideje.

"To je odluka koja pripada nacionalnim savezima i federacijama", rekao je Mikalef. "Nadam se da će imati priliku da sprovedu otvoren proces u kojem mogu da razgovaraju o ovim stvarima, da obezbijede odgovornost i polaganje računa za ova pitanja."

Možda se Mikalef ne bi oglasio da tužbe protiv Infantina nisu postale svakodnevne - sad više nije bilo izgovora. Iako nije pozvao Infantina da podnese ostavku, morao je da reaguje na podnesene tužbe prema kojima je prekršio etička pravila FIFA.

"Mislim da je Etički komitet papirni tigar, ali je to mehanizam koji bi mogao korisno da se upotrebi", rekao je Mekgihan. "U okviru ove organizacije postoji mehanizam koji bi mogao da se iskoristi da se ovaj čovjek ukloni. Pa zašto onda ne podržavate ove žalbe?"

Svjetsko prvenstvo je na prodaju ili ipak ne?

O ideji da se prodaju akcije Svjetskog prvenstva nije bilo mnogo debate, sa raznih strana je stigao odgovor i uglavnom je glasio "ne". Mikalef je potom konstatovao: "Fudbal nije na prodaju", rekao je. "Da, fudbalu su potrebne investicije, ali to ne znači da fudbal mora da proda sebe. Rukovodstvo FIFA je tu... da obezbijedi da fudbal raste i dopre do što većeg broja ljudi, a ne da od njega ostvaruje profit. Fudbal pripada nama, navijačima."

Čini se da Infantino neće odustati, ali se postavlja pitanje da li su sportske organizacije sposobne da same sebe kontrolišu, posijle burnih sedmica za nama?

"Mislim da postoji veliki broj fudbalskih navijača koji su veoma zabrinuti zbog načina na koji se sport vodi, ali misle da ne postoji način da se to promijeni", rekao je Mekgihan. "A naravno, uvijek postoji način da se stvari promene, a način da se to uradi jeste kroz politiku."

"Činjenica da je sport autonoman ne oslobađa ga odgovornosti koju ima prema zakonu", rekao je. "Zato ne isključujem ni politiku zaštite konkurencije. To je jedan od alata koji imamo na raspolaganju, ali bih mnogo više volio da se ova pitanja rešavaju kroz dijalog, a ne preko pravnika za zaštitu konkurencije."

Nada da će se situacija promijeniti i dalje ostaje.

"Fudbalsku zajednicu nikada ne treba potcjenjivati. Kada se ljudi kojima je fudbal važan i institucije udruže i pošalju snažnu poruku, onda predstavljamo snagu sa kojom mora da se računa", rekao je. "Zaslužujemo odgovorno i kvalitetno upravljanje. To nije previše tražiti", zaključio je.