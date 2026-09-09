Petorica Zvezdinih igrača na spisku Srbije: Paunović računa na povratnika i debitanta

Reprezentacija Srbije će se uskoro pripremati za mečeve u Ligi nacija, a iz Crvene zvezde će u timu Orlova biti čak njih petorica

Izvor: EPA, Andreu Esteban/EFE

Fudbalska reprezentacija Srbije uskoro će početi pripreme za Ligu nacija, a na spisku selektora Veljka Paunovića naći će se petorica fudbalera Crvene zvezde. Trener Orlova je pripremio širi spisak, a trenutno je poznato ko će iz redova srpskog šampiona biti na raspolaganju Paunoviću.

Miloš Veljković, Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, tu će biti i povratnik u nacionalni tim Mihailo Ristić, ali i novo lice - Stefan Gudelj, piše Kurir. Jasno je da nas u narednom periodu očekuje i skraćenje liste, ali zasad Crvena zvezda broji petoricu reprezentativaca.

Veljković, Kostov i Lučić već su standardni reprezentativci Srbije, a zanimljivo je vidjeti i povratnika u redove Orlova. Mihailo Ristić je poslije dugo vremena rešio da se vrati u Srbiju, obuče crveno-bijeli dres, a sada bi mogao da zaigra i za domovinu.

Možda ćemo imati priliku da na terenu vidimo i debitanta. Stefan Gudelj je odigrao nekoliko mečeva vrijednih pažnje u proteklom periodu, te interesovanje Paunovića za ovog Trebinjca ne čudi.

Ono što je još poznato jeste da Fudbalski savez Srbije radi na dovođenju Mateja Gaštrova iz Makedonije. Novo lice Crvene zvezde vrlo brzo je postalo želja i Veljka Paunovića. Rad na dovođenju perspektivnog momka potvrdio je i direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić.