logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Traje sanacija travnjaka na "Policama", pogledajte kako izgleda teren u Trebinju (FOTO)

Traje sanacija travnjaka na "Policama", pogledajte kako izgleda teren u Trebinju (FOTO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Krajem avgusta počeli su radovi na stadionu Leotara u Trebinju, koji još uvijek traju.

Police Izvor: MONDO

Stadion "Police" u Trebinju ušao je u novu eru. Krajem avgusta počeli su obimni radovi na temeljnoj rekonstrukciji i modernizaciji glavnog fudbalskog terena, čime je pokrenuta jedna od najvećih i najznačajnijih sportskih investicija u ovom gradu u proteklih nekoliko decenija. 

Iz gradskog budžeta za ove namjene izdvojeno je oko milion konvertibilnih maraka, a obimni radovi paralelno se izvode na više ključnih objekata u gradu - od stadiona "Police" i Sportske dvorane "Miloš Mrdić", pa sve do kultnog Stadiona malih igara.

Najveći poduhvat na otvorenom odvija se na stadionu "Police", gdje se od avgusta vrše radovi na temeljnoj rekonstrukciji glavnog fudbalskog terena. Projekat ima za cilj da podlogu i prateće sisteme dovede u rang sa savremenim evropskim i regionalnim standardima.

Obnova obuhvata potpunu zamjenu dotrajalog zemljanog i travnatog sloja, postavljanje novih tamponskih struktura, kao i izgradnju moderne drenažne mreže visoke propusne moći koja će omogućiti nesmetanu igru i pri ekstremnim padavinama. Uz to, teren se oprema automatskim, kompjuterizovanim sistemom za navodnjavanje i novim, visokokvalitetnim travnatim busjenom namijenjenim profesionalnom sportu, što će znatno smanjiti rizik od povreda igrača.

DOMAĆINI U BILEĆI

Dok traje sanacija terena u Trebinju, fudbaleri Leotara će domaće utakmice igrati na stadionu Hercegovca u Bileći.

Sva ova ulaganja i masovna rekonstrukcija terena donose potpuno novo ruho gradu, stvarajući infrastrukturu spremnu za najviše takmičarske domete. Ipak, najveću korist od ovog višemilionskog poduhvata imaće djeca i mladi sportisti Trebinja, koji će u narednom periodu dobiti vrhunske, bezbjedne i moderne uslove za trenažni proces i sportski razvoj.

Podsjetimo, u avgustu prošle godine stadion u Trebinju dobio je reflektorsku rasvjetu, tako da stadion FK Leotara dobija sve moderniji izgled. Po završetku radova na terenu, trebinjsko zdanje konačno će dobiti obrise modernog sportskog objekta na kojem će moći da se igraju i utakmice međunarodnog karaktera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Leotar Trebinje Stadion Police Trebinje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC