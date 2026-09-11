Traje sanacija travnjaka na "Policama", pogledajte kako izgleda teren u Trebinju (FOTO)

Krajem avgusta počeli su radovi na stadionu Leotara u Trebinju, koji još uvijek traju.

Izvor: MONDO

Stadion "Police" u Trebinju ušao je u novu eru. Krajem avgusta počeli su obimni radovi na temeljnoj rekonstrukciji i modernizaciji glavnog fudbalskog terena, čime je pokrenuta jedna od najvećih i najznačajnijih sportskih investicija u ovom gradu u proteklih nekoliko decenija.

Iz gradskog budžeta za ove namjene izdvojeno je oko milion konvertibilnih maraka, a obimni radovi paralelno se izvode na više ključnih objekata u gradu - od stadiona "Police" i Sportske dvorane "Miloš Mrdić", pa sve do kultnog Stadiona malih igara.

Najveći poduhvat na otvorenom odvija se na stadionu "Police", gdje se od avgusta vrše radovi na temeljnoj rekonstrukciji glavnog fudbalskog terena. Projekat ima za cilj da podlogu i prateće sisteme dovede u rang sa savremenim evropskim i regionalnim standardima.

Obnova obuhvata potpunu zamjenu dotrajalog zemljanog i travnatog sloja, postavljanje novih tamponskih struktura, kao i izgradnju moderne drenažne mreže visoke propusne moći koja će omogućiti nesmetanu igru i pri ekstremnim padavinama. Uz to, teren se oprema automatskim, kompjuterizovanim sistemom za navodnjavanje i novim, visokokvalitetnim travnatim busjenom namijenjenim profesionalnom sportu, što će znatno smanjiti rizik od povreda igrača.

DOMAĆINI U BILEĆI Dok traje sanacija terena u Trebinju, fudbaleri Leotara će domaće utakmice igrati na stadionu Hercegovca u Bileći.

Sva ova ulaganja i masovna rekonstrukcija terena donose potpuno novo ruho gradu, stvarajući infrastrukturu spremnu za najviše takmičarske domete. Ipak, najveću korist od ovog višemilionskog poduhvata imaće djeca i mladi sportisti Trebinja, koji će u narednom periodu dobiti vrhunske, bezbjedne i moderne uslove za trenažni proces i sportski razvoj.

Podsjetimo, u avgustu prošle godine stadion u Trebinju dobio je reflektorsku rasvjetu, tako da stadion FK Leotara dobija sve moderniji izgled. Po završetku radova na terenu, trebinjsko zdanje konačno će dobiti obrise modernog sportskog objekta na kojem će moći da se igraju i utakmice međunarodnog karaktera.