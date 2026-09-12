Dželata Borca pamtiće i Zagrepčani: Osijek utrpao četiri gola Dinamu, ekipa Federika Besona na čelu tabele!

Osijek sa 4:2 savladao Dinamo i preuzeo lidersku poziciju na tabeli!

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic / imago sportfotodienst / Profimedia

Samo tri dana nakon šokantnog ispadanja iz Kupa Hrvatske od drugoligaša Segeste (3:1) fudbaleri Osijeka iskupili su se svojim navijačima. I to sa kamatom!

Osijek je u subotu poslijepodne savladao Dinamo 4:2 i nakon ovog trijumfa zasjeo na vrh tabele, doduše uz meč više od Hajduka i Rijeke.

Federika Besonea pamte "po zlu" navijači banjalučkog Borca, pod vođstvom argentinskog stručnjaka ekipa Santa Kolome iz Andore je prošlog ljeta zabila četiri gola na Gradskom stadionu u Banjaluci i tako najavila eliminaciju bh. predstavnika iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a sada će ga pamtiti i Zagrepčani.

Rođeni Argentinac koji je odrastao i u Španiji i kao fudbaler prošao omladinsku školu Barselone, ove sezone preuzeo je Osijek i odlično otvorio sezonu.

Nanizao je Osijek pod njegovim vođstvom četiri prvenstvene pobjede, ali i izgubio derbije protiv Hajduka i Rijeke, pa je duel sa Dinamom na Opus Areni bio pravi ispit da li može da igra protiv velikih, ili su mu domet samo ekipe poput Slaven Belupa, Lokomotive, Gorice i Rudeša.

Za sat vremena igre sve dileme riješena - Osijek je potpuno razmontirao Dinamo i na semaforu je stajalo 3:0, nakon dva gola Leona i njegove asistencije za Vrbančića.

Uslijedio je poznati Dinamov povratak u meč, uspjeli su „modri“ da smanje preko Zajca na 3:1, samo minut nakon trećeg primljenog gola, a kada je bh. internacionalac Smail Prevljak u drugom minutu nadoknade zabio iz penala za 3:2 uslijedila je prava drama.

Ipak umjesto još jednog u nizu preokreta Dinama, vidjeli smo novu grešku Zagrepčana na ovom meču. Lošu reakciju Dinamovog štopera u još goru situaciju svojim nepotrebnim izlaskom i uklizavanjem na 40 metara od gola pretvorio je golman Kotarski i Bukvić je ispred sebe dobio loptu i potpuno prazan gol.

Ishod je bio potpuno očekivan, Bukvić se nakon asistencije upisao i u strijelce, a Osijek je stigao do pobjede 4:2, prve nad Dinamom nakon pet vezanih poraza u međusobnim okršajima.