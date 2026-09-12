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Totenhem nikoga ne može da pobijedi: Potrošili 410 miliona evra, nikome nisu dali gol i blizu su zone ispadanja

Totenhem nikoga ne može da pobijedi: Potrošili 410 miliona evra, nikome nisu dali gol i blizu su zone ispadanja

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Totenhem je u ljetnom prelaznom roku potrošio preko 400 miliona evra i trenutno se nalazi blizu zone ispadanja u Premijer ligi, nikome nije dao gol.

Totenhem potrošio 410 miliona evra a blizu zone ispadanja Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Totenhem je u ljetnom prelaznom roku potrošio 410 miliona evra i na taj način je najavio borbu za sam vrh. Umjesto toga se poslije četiri kola nalaze u zoni ispadanja i imaju samo dva boda. Nikoga ne mogu da pobijede.

Poslije četiri meča imaju dva poena, dva remija i dva poraza i kriza se nastavlja. Ne pomaže ni novi trener Roberto de Zerbi. Na svom terenu su odigrali neriješeno protiv Evertona - 0:0. Treba da bude zadovoljan i ishodom pošto je gostujući tim imao ozbiljnije šanse na ovoj utakmici.

Totenhem je sezonu počeo porazima od Brentforda (3:0) i Njukasla (2:0), pa su uslijedili remiji sa Notingem Forestom i Evertonom (oba završena 0:0). "Pevci" na četiri meča nisu dali nijedan gol.

Trenutno su 17. na tabeli, tik iznad timova koji su u zoni ispadanja (Fulam, Aston Vila i Koventri). U narednom kolu dočekuju upravo Aston Vilu i ako ne nađu put do pobjede, moglo bi sve dodatno da se zakomplikuje.



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Totenhem fudbal

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