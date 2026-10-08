Zlatko Dalić odbrusio Hrvatima: "Je l' i sad mislite da sam bio srećković?"

Nakon što je Hrvatska doživjela teške poraze u Ligi nacija, bivši selektor Zlatko Dalić osvrnuo se na komentare da je bio "srećković" dodajući još jednom da će sada mnogi više cijeniti rezultate koje je beležio.

Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske krenula je loše pod novim selektorom Slavenom Bilićem i već mnogi pozivaju na njegovu smjenu, kao i na povratak Zlatka Dalića na klupu "vatrenih". Pak, Dalić poručuje da narod treba da ima strpljenja sa Bilićem i naglašava da će tek sada mnogi shvatiti da su rezultati koje je postizao bili izvanredni, dodajući da je to poruka onima koji su proglašavali njega za "srećkovića".

Kada to kaže, posebno misli na rezultate na Mundijalima iz 2018. i 2022. godine, sa kojih se Hrvatska vratila sa medaljama oko vrata (srebro i brozna), a na kojima je opšti utisak da je imala dosta sreće - povoljan žrijeb, sjajnu generaciju i situacije koje su joj išle u korist kada je bilo dramatično.

Dalić: A pričali ste da sam "srećković"

"Reprezentacija Hrvatske je na Svjetskom prvenstvu pokazala protiv Portugala da zna i može", rekao je Zlatko Dalić gostujući na "TV Nova" i dodao je da se meč kao što je nedavno bio protiv Engleske (7:0) jednostavno dešava: "Takva utakmica se desi. Desila se i meni u Elčeu 6:0. Takav dan dođe da jedva čekaš da sudija svira kraj. Tebi ne ide ništa, a protivniku ide sve. Treba to što prije zaboraviti".

Koja je razlika sadašnje Hrvatske i onu koju je Dalić vodio? "Ne bih u to ulazio. Ja znam da su to dobri igrači koji imaju kvalitet i da Slaven Bilić može sa njima da napravi prave stvari. Ono što je najvažnije jeste da mi prihvatimo našu realnost. Ja sam to ponavljao dok sam bio selektor pa se govorilo da sam srećković".

"Hrvatska ima svoje mjesto u svijetu među deset, 15 najboljih, sve iznad je čudo. Moramo da znamo gdje nam je mjesto".

Šta je cilj Hrvatske?

Izvjesno je da Hrvatska neće proći u drugu fazu Lige nacija, gdje se nadala medalji, tako da Dalić poručuje: "Mi moramo da shvatimo da je Hrvatska igrala protiv prvog i trećeg na svijetu i da su te reprezentacije u ovom trenutku bolje od nas. Ma, da su to najbolje reprezentacije na svijetu. Ne treba stvarati pritisak, pogotovo ne na osnovu onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila tri svjetske medalje i to je u sferi naučne fantastike.

"Zbog toga, ne treba sada stvarati pritisak selektoru i igračima. Zna se da je glavni cilj taj EURO i tako treba gledati".

Gdje je sad Dalić?

Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Zlatko Dalić je otišao u Ujedinjene Arapske Emirate i postao selektor državnog tima i sa njim je već igrao finale kup Arapskog zaliva gdje je u finalu izgubio od Saudijske Arabije.

"Utisak je odličan, tek smo se vratili u Dubai. Na kraju nismo uspjeli da osvojimo prvo mjesto, ali zadovoljan sam svim onim što su moji igrači pokazali. Saudijska Arabija je zasluženo pobijedila, a nama je ovo odlična škola za dalje", rekao je Dalić i dodao:

"Prvenstvo Azije? To nam je sljedeća obaveza. Imamo tešku grupu u kojoj je i Južna Koreja. Moj cilj je da napravim nešto sa Emiratima slično onome što sam napravio sa Hrvatskom, ali ne u svjetskim razmjerama nego lokalnim. Glavni cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo za četiri godine. Zato i jesmo tu".