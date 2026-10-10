Malo je nedostajalo da dođe so fizičkog obračuna između Granita Džake i jednog od navijača u javnosti.

Izvor: X/@PulseSportsNG

Granit Džaka napravio je skandal u Švajcarskoj pošto je ustanovljeno da je falsifikovao sertifikat o vakcinaciji protiv korone. Sada je izbio novi incident i malo je nedostajalo da dođe do tuče.

Snimak je počeo da se širi na društvenim mrežama i navodno se radi o navijaču Njukasla koji je prozivao fudbalera Sanderlenda zbog toga. Nije mu se to dopalo, pa je sve preraslo u verbalni sukob.

Vidi opis Granit Džaka opet u centru skandala: Umalo se pobio sa navijačem kad je čuo šta mu dobacuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/PETER KLAUNZER Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EPA/LAURENT GILLIERON Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Annabel Lee-Ellis, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Fechete/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Fran Santiago / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Craig Cowan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Kovid, kovid. Ćao kovide, ćao", čuje se dobacivanje jednog momka.

"Jeste li vi navijači Njukasla ili Sanderlenda", izgovorio je Džaka, dok ga je jedna ženska osoba odaljavala od mjesta haosa i pokušavala da spriječi eskalaciju sukoba.

"Naravno da će navijači Njukasla da ti dobacuju. Kakav kreten", čuju se riječi jedne žene koja se vidi na snimku.

Džaka je već osuđen

: Granit Xhaka involved in a heated confrontation with local fans while shopping with his family near Newcastle on Friday.Fans reportedly taunted the Sunderland captain over his suspended fine for obtaining a false COVID certificate in 2022, prompting an angry response. — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG)October 9, 2026

Sud u Švajcarskoj već je donio presudu oko Granita Džake i moraće da plati 150.000 švajcarskih franaka (oko 160.000 evra). Neće morati sve odjednom da plati, već na 50 iznosa po 3.000 švajcarskih franaka. Kazna je uslovna na dvije godine i ako ne ponovi neko novo krivično djelo u tom periodu, neće morati ni da je plati.

"Dao sam iskaz, sud je doneo odluku o kazni. Preuzimam odgovornost", kratko je poručio Džaka.