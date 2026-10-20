Faruk Hadžibegić je na 5. Mundijalu prijateljstva otkrio koliko je zapravo srećan što je mogao da igra u doba najvećeg sjaja jugoslovenske lige kada je svaki meč bio "na nož".

Izvor: MN PRESS

Legendarni Faruk Hadžibegić bio je samo jedan od brojnih gostiju Mundijala prijateljstva u Ulcinju, a tokom promocije knjige o svojoj karijeri "Hadžija sa Koševa" istakao je dva igrača koja je u njegovo doba bilo nemoguće čuvati.

Uspio je Hadžibegić da 1986. u ekipi sa Predragom Pašićem, Husrefom Musemićem, Mirzom Kapetanovićem i Davorom Jozićem, a sa Boškom Antičem na klupi uzme trofej ispred "velike četvorke", ali neke igrače je bilo nemoguće sačuvati.

"Maloprije sam rekao: sreća je imati takvu generaciju. U periodu kad sam igrao u Jugoslaviji, odeš Dinamu, pa te Šerani slomi, igraš sa Željom, pa te Paprica slomi. Bilo je sa svih strana teških utakmica, ali nisam volio Pančeva, jer Pančev je bio... Ja ne znam kako je uvijek znao gde je gol. Zabije gol iz auta, to je nešto nevjerovatno bilo. Tako da, eto, neki pritisak stalno bio, ne možeš ga zaboraviti sekunde.

A najviše sam volio igrati, i najteže mi je bilo protiv Zlatka Vujovića. On je bio brži od munje, izuzetno jak, okretan, pozitivan, drzak na terenu. Mi smo veliki prijatelji, ali znali smo da se tučemo, psujemo jedan drugog, tako da mi je on bio najteži protivnik, i fizički i psihički", istakao je Faruk Hadžibegić.

Faruk Hadžibegić: Osjećam se kao Crnogorac!

Vidi opis Faruk Hadžibegić: "Slome te u Zagrebu, slome te u Sarajevu... Sreća je imati tako nešto" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Tokom sjajne trenerske karijere Faruk Hadžibegić je bio selektor Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a prisjetio se momenta kada mu je stigao poziv od Dejana Savićevića.

" I onda smo se našli, ovdje u Foči, i razgovarali oko toga, i dogovorili sve vrlo jednostavno. Ponosan sam i što sam vidio i upoznao bolje jedan narod za koji ću reći da je bolji od naroda Bosne i Hercegovine. I imam čast i privilegiju, imam čast i privilegiju da sam upoznao ljude od samog vrha, od predsjednika gospodina Mila Đukanovića pa do, do ne znam ni ja, ajmo reći, do šofera autobusa.

Sve te ljude smatram svojom familijom, jer su toliko ljudi bili prema meni, i toliko pošteno. I kad smo izgubili od Engleske na Vembliju, teška situacija bila, a kasnije smo im vratili jer smo završili u prvoj grupi i ušli u grupu A. Tako da se jednim dijelom osjećam Crnogorcem", rekao je Faruk Hadžibegić.

Nestvarna karijera

Pogledajte 02:58 Faruk Hadžibegić o promašenom penalu nazovu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Faruk Hadžibegić je igrao za Sarajevo punu deceniju, a onda je 1985. godine otišao u Betis. Poslije dvije godine tu preselio se u Sošo gdje je igrao čak sedam godina, a završio je karijeru u Tuluzu. Za Jugoslaviju je odigrao 61 meč, a dao je 6 golova. Kao trener vodio je dva nacionalna tima, ali i Sošo, Betis, Troa, Gacijantep, Dijarbakir, Denizli, Dižon, Bastiju, Arle-Avinjon, Valensijen, kao i Crvenu zvezdu iz Pariza.