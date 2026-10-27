Istorijska blamaža Arsenala: Ispao od tima sa dna četvrte lige

Arsenal šokantno ispao iz Liga kupa na penale od Flitvuda.

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Trenutno 18-plasirani tim četvrte lige Engleske ("Lige dva") eliminisao je šampiona Premijer lige iz osmine finala Liga kupa. Tim iz najnižeg ranga potpuno je šokirao ekipu Mikela Artete odigravši 1:1 poslije produžetaka, a onda eliminisavši apsolutnog favorita na penale.

Utakmica je kasnila osam minuta zbog naleta drona nad stadionom "Hajberi" u Lankaširu, na kojem je do prije desetak godina igrao rezervni tim trećeligaša Blekpula. Istorijska noć domaćih završena je suzama radosnicama trenera Meta Lolara i njegovih igrača, kao i svih navijača i članova kluba.

Tragičar Arsenala je Bruno Gimaraeš, koji nije iskoristio penal na kraju 4. serije, kada mu je "skinuo" udarac Džej Linč, čuvar mreže koji je svojevremeno bio đak Mančester junajteda ali je već godinama golman Flitvuda. Uslijedio je momenat odluke i šut Konora Hjuija, 19-godišnjeg štopera iz Belfasta, kojim je potvrđeno jedno od najvećih iznenađenja u 66-godišnjoj istoriji Liga kupa.

Flitvud je bio jedini četvrtoligaš u ovoj fazi takmičenja i za sada su u četvrtfinale prošli samo on i trećeligaš Bredford, koji je pobijedio Piterboro Junajted (2:0), tim iz svog ranga.

U srijedu uveče na teren će Mančester siti - Brajton, Bornmut - Aston vila, Fulam - Kristal Palas, Sanderlend - Brentford, Liverpul - Čelsi, a u četvrtak uveče Everton - Njukasl. Žrijeb za četvrtfinale biće održan 28. oktobra, čim bude završen meč Liverpul - Čelsi.