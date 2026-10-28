Nije se obrukao samo prvak Engleske: Četvrtoligaš izbacio prvaka Poljske!

Iznenađenja je bilo i u Poljskoj gdje iz 4. lige stiže "ubica favorita".

Izvor: TOMASZ SOKOLOWSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia

Engleski niželigaš Flitvud napravio je senzaciju u utorak uveče eliminisavši šampiona Engleske, ekipu Arsenala iz Liga kupa, ali to nije jedino iznenađenje.

Još jedan prvak završio je takmičenje u Kupu, a riječ je o poljskom Lehu.

Ekipa iz Poznanja u srijedu je eliminisana od ekipe Siarka Tarnobžeg, koja dolazi iz četvrtog ranga poljskog fudbala.

Siarka čak nije u nekoj specijalnoj formi, nalazi se na sredini tabele u svom prvenstvu, ali su u srijedu očigledno imali izuzetan motiv da se pokažu protiv prvaka Poljske i učesnika ovogodišnje Lige Evrope.

Junak domaćih u pobjedi 1:0 bio je Arkadiuš Kasia koji je postigao pogodak poslije kornera i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu Miejski, ali ne onom mnogo poznatijem u Bijalstoku gdje igra Jagjelonija, već onom u Tarnobžegu, kapaciteta 3.770 gledalaca.

To się dzieje! To nie żart!Siarka Tarnobrzeg prowadzi z 1:0 ❗️ OGLĄDAJ #SIALPO ▶️ https://t.co/bm7BwYdM4o https://t.co/y4vPCXJwnq — TVP SPORT (@sport_tvppl)October 28, 2026

Zanimljivo je da četvrtoligaš Siarka ove sezone postaje pravi ubica favorita u Kupu Poljske pošto je u prethodnoj rundi eliminisala još jednog člana poljske Ekstraklase – Zaglebje.