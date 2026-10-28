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Nije se obrukao samo prvak Engleske: Četvrtoligaš izbacio prvaka Poljske!

Nije se obrukao samo prvak Engleske: Četvrtoligaš izbacio prvaka Poljske!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Iznenađenja je bilo i u Poljskoj gdje iz 4. lige stiže "ubica favorita".

Leh Poznanj izgubio u kupu od četvrtoligaša Izvor: TOMASZ SOKOLOWSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia

Engleski niželigaš Flitvud napravio je senzaciju u utorak uveče eliminisavši šampiona Engleske, ekipu Arsenala iz Liga kupa, ali to nije jedino iznenađenje.

Još jedan prvak završio je takmičenje u Kupu, a riječ je o poljskom Lehu.

Ekipa iz Poznanja u srijedu je eliminisana od ekipe Siarka Tarnobžeg, koja dolazi iz četvrtog ranga poljskog fudbala.

Siarka čak nije u nekoj specijalnoj formi, nalazi se na sredini tabele u svom prvenstvu, ali su u srijedu očigledno imali izuzetan motiv da se pokažu protiv prvaka Poljske i učesnika ovogodišnje Lige Evrope.

Junak domaćih u pobjedi 1:0 bio je Arkadiuš Kasia koji je postigao pogodak poslije kornera i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu Miejski, ali ne onom mnogo poznatijem u Bijalstoku gdje igra Jagjelonija, već onom u Tarnobžegu, kapaciteta 3.770 gledalaca.

Zanimljivo je da četvrtoligaš Siarka ove sezone postaje pravi ubica favorita u Kupu Poljske pošto je u prethodnoj rundi eliminisala još jednog člana poljske Ekstraklase – Zaglebje.

Tagovi

Leh Poznanj fudbal

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