Nenad Bjeković operisan: "Ugradili mi 3 baj-pasa, pojavila se voda u srcu i plućima"

Nenad Bjeković operisan je na Dedinju, gdje su mu ugradili tri baj-pasa i operisali srčane zaliske. Sada se oporavlja kod kuće.

Izvor: MN PRESS

Dugogodišnji as, a potom i visoki funkcioner Partizana i FSS Nenad Bjeković (78) bio je nedavno podvrgnut operaciji ugrađivanja trostrukog baj-pasa, kao i operaciji srčanih zalizaka. Poslije dvonedjeljnog oporavka na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, on je pušten na kućno liječenje.

"Kako je bilo, sad sam dobro. Evo, već sedam dana sam kod kuće", rekao je Bjeković za "Sportski žurnal".

Tegove je osjećao još za vrijeme korone.

"Rečeno mi je tada da bi trebalo da se ugradi stent. Vrijeme je prolazilo, poslije utakmice sa Grčkom bilo mi je loše, mislio sam da je u pitanju bio samo kolaps. Dan kasnije, otišao sam na pregled misleći 'ugradiće mi stent', i biće OK. Međutim, kad mi je doktor rekao da sa takvim rezultatima ni one koji imaju od 30 godina ne pušta kući, bilo mi je jasno da je operacija neizbježna".

"Kako da ne gledam stresne utakmice?"

Zahvalan je Bjeković svima na Dedinju.

"Neizmjerno sam zahvalan svim ljekarima, sestrama, svom osoblju, a posebno profesoru Milovanu Bojiću i profesoru Slobodanu Mićoviću. Nemam riječi kojima bih opisao zahvalnost svima njima. Ugradili su mi tri baj-pasa, operisali srčane zaliske, kasnije kad se pojavila voda u srcu i plućima uspjeli su i to da saniraju."

Bjekoviću su ljekari savjetovali da izbjegava stres i da ne gleda stresne utakmice.

"Kako poslije cijelog života u fudbalu da ne gledam utakmice na kojima ima stresnih trenutaka? Svaka je stresna", dodala je legenda Partizana i srpskog fudbala.

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