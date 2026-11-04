logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jezive scene na utakmici u Srbiji: Proslavljao gol, pa doživio tešku povredu

Jezive scene na utakmici u Srbiji: Proslavljao gol, pa doživio tešku povredu

Autor Tijana Jevtić
0

Vojvođansku ligu je obilježila strašna scena kad je fudbaler Omladinca slomio nogu dok je proslavljao gol.

Fudbaler slomio nogu dok je proslavljao gol Izvor: Screenshot/YouTube/@fudbalskisavezvojvodine

Utakmica 11. kola Vojvođanske lige Jug između Omladinca iz Novih Banovaca i Donjeg Srema nije imala mnogo povoda za slavlje pošto je domaći tim pobijedio 3:2, ali je ostao bez igrača. Nesvakidašnja situacija je obilježila susret kad je fudbaler Stefan Sredojević proslavljao gol i tom prilikom slomio nogu.

Omladinac je na domaćem terenu došao do pobjede, poslije poluvremena z kojem je bilo neriješeno (1:1), Nikola Žakula je u 50. minutu uspio da zatrese mrežu rivala, ali je na drugoj strani Nikola Savić 25 minuta kasnije izjednačio. Gol domaćina za pobjedu je postignut u 88. minutu, što je bio povod za slavlje u timu koji igra u četvrtom rangu srpskog takmičenja, ali je euforija prerasla u veliki problem za Omladinac.

Gol za pobjedu je postignut iz kornera i poslije gužve u kaznenom prostoru, a strijelac iz 50. minuta ponovo se najbolje snašao u domaćem timu. Gol Žakule je bio povod za slavlje, kad su se gotovo svi igrači zaletjeli ka strijelcu koji je već bio na zemlji i slavio pobjedu, ali je Sredojević tokom zaleta proklizao, ali tako da mu je kopačka ostala zaglavljena u zemlji.

Uslijedili su glasni urlici, a saigrači su u nevjerici posmatrali dešavanja. Ljekarska pomoć se brzo našla na terenu i pomogla povrijeđenom igraču.

"Nažalost, radost zbog pobjedonosnog gola ubrzo je zasjenila teška povreda našeg Stefana Sredojevića. U tom trenutku rezultat i fudbal pali su u drugi plan. Stefane, uz tebe smo! Želimo ti brz i uspješan oporavak i jedva čekamo dan kada ćemo te ponovo vidjeti na terenu u našem zelenom dresu", napisao je klub iz Novih Banovaca.

Omladinac je trenutno šesti na tabeli i ima pet pobjeda i po tri poraza i remija.

Snimak strašnog pada možete pogledati ovdje (1:32:10):

Teška povreda na meču Omladinac - Donji Srem
Izvor: YouTube/@fudbalskisavezvojvodine

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

fudbal Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC