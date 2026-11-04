Albert Rijera: "Ako to misle - onda su pogriješili što su me doveli"

Španski stručnjak više puta je ponovio da je pobjeda protiv Intera Eskaldesa imperativ i da je to mentalitet koji pokušava da usadi svojim igračima.

Izvor: FK Crvena zvezda/YouTube

Trener Crvene zvezde Albert Rijera govorio je na konferenciji za medije pred utakmicu protiv Intera Eskaldesa iz Andore u trećem kolu Lige konferencija. Španski stručnjak je istakao da je pobjeda imperativ u sutrašnjem duelu koji se igra od 18.45 na Marakani.

U evropskom meču neće moći da računa na Lukasena i Gudelja, dok nije želio da otkriva konkretnije detalje o potencijalnom sastavu.

"Što se tiče tima, samo je Lukasen povrijeđen. Trenira, ali nije spreman za sutra. Gudelj neće igrati zbog crvenog kartona, ostali su spremni. Pripremili smo plan i kada imamo loptu, i kada nemamo - ono što ponavljam je da je jako bitno da u evropskim takmičenjima protiv jakih timova igramo dobro bez lopte. Ne obraćamo mnogo pažnje na to, gledaocima to nije bitno kao golovi, ali ako želimo da pobijedimo, moramo da zaustavimo protivnika, da se dobro branimo. Videli smo to i protiv Mačve, za sada sam zadovoljan kako igramo i kako igrači razumiju defanzivne zadatke. Ponavljam, to je neophodno, da igramo dobro i kada nemamo loptu", rekao je Rijera u uvodu konferencije.

Da li bi remi za njega bio kao poraz, pošto je trener Intera istakao da bi remi za njegov tim bio kao pobjeda? Za Rijeru ne postoji druga motivacija osim pobjede.

"Ovdje svaka utakmica mora da se pobijedi, bilo ko da je protivnik, čak i da odemo na Bernabeu i to je za nas imperativ pobjede.I sutra moramo da pobijedimo i prethodnu smo morali. Bitnije je kako pristupamo utakmici. Ja ne umijem da pristupim utakmici, a da pobjeda nije imperativ. Ako misle da sam takav, pogriješili su sa odabirom trenera. Utakmica se ne ubija poslije drugog gola, već ideš po treći, pa onda ubijaš. To nam se desilo protiv Kopenhagena. Vjerujem i dalje u ovo što pričam, kada postignemo prvi gol, idemo po drugi, kada postignemo drugi, idemo po treći, to je način na kojim pripremam utakmice. Sutra moramo da pobijedimo, ali tu je i protivnik, ne smijemo da ih potcijenimo, moramo da uđemo u meč na pravi način. Moramo da mislimo o sebi, ali moramo i da respektujemo protivnika, zadovoljan sam kako napredujemo".

"Očekujte iznenađenja"

Upitan je trener Zvezde da li će zajedno početi Arnautović i Dijeng? Najavio je španski stručnjak iznenađenja u sastavu...

"Obojica su spremni za utakmicu, ali ja nikada ne otkrivam startnih 11. U svakoj utakmici nešto mora biti drugačije jer protivnici nisu isti. Na primjer, protiv Mačve su mi bili potrebni igrači koji su spremni i mogu mnogo da trče. Biram ne najbolje, već najpodobnije za tu utakmicu. Nikad ne igram sa istom postavom jer protivnik nikad nije isti. Faktor iznenađenja je jako bitan u fudbalu", jasan je Rijera.

"Morate još da učite"

Španski stručnjak je organizovao druženje sa igračima neposredno pred nastavak evropskih izazova, dao je zanimljivo mišljenje o srpskom i španskom roštilju...

"Znate odgovor, rekao sam igračima da moraju mnogo toga da nauče o našem roštilju. Prvo, mi kada spremamo roštilj, mi ne sjedimo, mi se šetamo, jedemo prstima. Šta sam htio da postignem ovim roštiljem? Igrali su dobro, zadovoljan sam u kom smjeru to napreduje i to vidim kao dodatnu motivaciju. Neću reći da ste loši, imate sjajnu kuhinju, ali mislim da ima prostora za napredak. Igračima se dopalo, ako bude imalo efekta, ponovićemo."

Na konferenciji je bio i fudbaler Zvezde Vladimir Lučić koji je dobio pitanje o svojoj "promjenjivoj" ulozi u timu?

"Meni je najbitnije da ispunim zadatke koje mi je trener zadao. Šta god bude tražio, ja ću to uraditi. Totalno mi je svejedno na kojoj strani igram."