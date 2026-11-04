Prva izjava golmana zbog kog je preminuo fudbaler u Španiji: "Suočiću se sa svim problemima"

Golman Andore Hesus Ovono prvi put se oglasio poslije tragedije u kojoj je preminuo Hesus de Migel nakon sudara sa njim...

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Tragedija u Španiji potresla je fudbalski svijet. Na meču između Tenerifea i Andore je golman gostiju Hesus Ovono u nameri da zaustavi kontranapad izleteo i na sredini terena udario koljenom u glavu napadača domaćeg tima Hesusa de Migela.

Nažalost, taj potez je koštao života fudbalera Tenerifea. De Migel je dan kasnije preminuo u bolnici od posljedica tog udarca. Razmatra se i podizanje optužnice protiv golmana Andore, prijeti mu čak i zatvorska kazna. Zbog svega toga je ugasio društvene mreže, a sada se prvi put oglasio od tragedije.

"Ovo su najteži dani u mom životu. Teško mi je da pronađem prave riječi, teško mi je da povežem sve što se desilo. Osjećam ogroman bol zbog Hesusove smrti. Mislim na njega, njegovu familiju i sve ljude koji su ga voljeli. Znam da ima mnogo problema sa kojima se treba suočiti i sa njima ću se suočiti, uz svo dužno poštovanje. Ali, u ovom momentu jedino o čemu mogu da razmišljam je Hesusova smrt i bol koji osjećamo. Hesuse, počivaj u miru", poručio je Ovono u saopštenju koje je objavio klub.

Zašto Hitna pomoć nije bila na terenu?

Pogledajte 00:28 Hesus de Migel sudar posle kog je preminuo Izvor: X/LaLigaaNews Izvor: X/LaLigaaNews

Poslije tragedije na utakmici se u javnosti pokrenula polemika oko toga zašto vozilo Hitne pomoći nije ušlo na teren da ukaže pomoć Hesusu de Migelu. Bili su parkirani ispred stadiona i tek kada je napadač iznesen na nosilima, prebačen je do obližnje bolnice.

Prema informacijama španske "Marke" takav je protokol fudbalskog kluba Tenerife, obrazloženje je da je "tako brže za transport do bolnice". Ali, ono što se mnogi pitaju jeste da li bi možda de Migel imao veće šanse da preživi da je Hitna pomoć bila na terenu i da je brže transportovan do bolnice. Posebno pošto mu je srce stalo u kolima Hitne pomoći, pa su ga oživljavali već tada.