"Srpski Zlatan" istjeran iz kluba: Neće više da ga trpe, iako se za njega čeka u redu

Mladi fudbaler srpskog porijekla je izbačen iz Liona zbog nediscipline.

Izvor: b.zekovic/Instagram

Olimpik iz Liona raskinuo je saradnju sa mladim napadačem srpskog porekla Bojanom Zekovićem. Iako je talentovani šesnaestogodišnjak važio za jednog od najboljih u generaciji 2010, ozbiljni i učestali disciplinski prekršaji naveli klub na ovakvu odluku.

On je rođeni brat igrača Partizana Aleksa Zekovića i prema pisanju uglednog "Ekipa", ne bi trebalo da dugo čeka na novu sredinu, pošto je sa njegovim radom uveliko upoznat Monako koji ga želi u svojim redovima.

Ipak, pročulo se da mu disciplina nije jača strana i moraće ubrzo da promijeni ponašanje, ako želi da se probije u Francuskoj.

Zbog karaktera su ga mnogi poredili sa Zlatanom Ibrahimovićem koji je u mladosti imao slične ispade, iako se ne navodi o kakvim prestupima mladog fudbalera je tačno riječ, odluka Olimpika je prilično radikalna i očigledno je da se radi o ponovljenim postupcima.

Francuska prije Srbije

Zeković je rođen u Šoleu 2010. godine, a iako je bio na radaru FSS-a, odlučio je da zaigra za mlađe selekcije Francuske i pokuša da se izbori u jakoj konkurenciji.

Prije nego što se priključio akademiji Liona, za njega su se interesovali velikani francuskog fudbala poput Pari Sen Žermena, Nice, Olimpika iz Marseja, ali se on odlučio za Lion. Njegov talenat se pročuo po Evropi, ali pitanje je da li je dovoljno veliki da opravda i nadomjesti discipliinske propuste, u Lionu nisu više htjeli da trpe...