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Hari Kejn potpisao najveći ugovor u Evropi!

Hari Kejn potpisao najveći ugovor u Evropi!

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Hari Kejn potpisao je najveći ugovor u Evropi sa Bajernom, zarađujući 25 miliona evra godišnje, bez bonusa koji mogu dostići 40 miliona.

Hari Kejn Izvor: ALEXANDRA BEIER / AFP / Profimedia

Engleski napadač Hari Kejn potpisao je novi ugovor sa Bajernom, kao što je i obećao. Samo nekoliko dana pošto je podigao "Zlatnu loptu" kao najbolji igrač prethodne sezone, Kejn je produžio saradnju sa Bajernom do 2029. godine, poručujući tako svijetu da nema namjeru da odlazi u Saudijsku Arabiju ili Sjedinjene Američke Države, gdje bi ga rado učinili prvom zvijezdom.

Zanimljivo je da je Kejn potpisivanjem novog ugovora sa Bajernom postao i najplaćeniji igrač u Evropi, s tim da se detalji još kriju i trude se na "Alijanc areni" da ne otkriju baš sve o svom najboljem fudbaleru.

Koliko će zarađivati Hari Kejn?

Prema nezvaničnim informacijama iz Njemačke, Hari Kejn će imati godišnju platu 25 miliona evra neto. U pitanju je "čista suma" bez bonusa, koji su navodno ogromni. Kejn je dobio bonuse za broj golova, utakmica, kao i za svaki trofej sa Bajernom, pa je tu pretpostavka da bi na godišnjem nivou mogao da zaradi i do 40 miliona evra.

S obzirom na to kako igra za Bajern od kada je došao iz Totenhema prije tri sezone - to je sasvim zasluženo. Za sada je odigrao 161 utakmicu za Bajern i ima nevjerovatan učinak - 156 golova i 41 asistenciju.

Sa ovim klubom je dva puta osvajao Bundes ligu i jedan Kup Nemačke, a ove godine je opet cilj - Liga šampiona.

Tagovi

Hari Kejn FK Bajern Minhen

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