Dušan Ivković je bio potomak Nikole Tesle! Imao je gene najvećeg srpskog naučnika, bilo mu neprijatno da priča o tome

Dušan Ivković je u svom porodičnom stablu imao još jednog velikana.

Izvor: MONDO/GORAN SIVAČKI/PROFIMEDIA

Dušan Duda Ivković preminuo je u 78. godini u Beogradu, a njegovi košarkaški uspjesi su svima poznati. Fenomenalan kao trener, još bolji kao selektor, svi pamte njegove uspjehe sa Jugoslavijom i čuvenu Atinu!

Najveći su priznavali da im je on uzor, a Denver ga je zvao u NBA kada još nije bilo pomena o tome da bi Evropljani mogli da vode NBA tim.

Njegova košarkaška biografija je impresivna i poznata i onima koji laički prate ovaj sport, ali porodično stablo velikog Dude krije još jednog velikana.

On je u jednoj emisiji u kojoj je gostovao otkrio da je istina ono o čemu se spekulisalo. A to je činjenica da je Nikola Tesla dio njegove porodice. Ipak Ivković je sa velikim osjećajem za mjeru ipak težio da to ne ističe.

"Mislim da je neprimjereno pominjati jednog tako velikog naučnika i vezivati ga za porodično stablo, iako je sve što je rečeno istina", rekao je skromno Ivković tom prilikom.

On je po ženskoj liniji rod sa Teslom, pošto je njegova baka rođena sestra Tesline majke.

"Moja baka Olga Mandić i Đuka, majka Nikole Tesle, jesu sestre. Jako sam ponosan na svoje porodično stablo, ali mi je pomalo neprijatno da pričam o tome, reći će neko da svojatam takvu ličnost", rekao je Ivković.

To znači da je Dušan Ivković Tesli bio sestrić.