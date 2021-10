Evropski Harden igra u ABA ligi - i sam je kriv što nema milione! Edin u podkastu o svom najdražem Ameru: Bude ti žao...

Edin Avdić i Miloš Jovanović su u najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična" govorili i o spektakularnom šuteru, koji samo svojom krivicom nije bogatije naplatio talenat.

Kao što ste čuli, novitet od ove nedjelje je Šesta Lična Petorka Kola – jedno simbolično priznanje za dobre igre, ali treba i to zapisati, pa na kraju prebrojati glasove... i izabrati petorku sezone!

Ali o tom potom. Da vidimo ko je briljirao u prvom kolu:

Prije svih, ovde moramo pomenuti plejmejkera Krke Roka Stipčevića. Tridesetpetogodišnji plejmejker koji je rođen u Mariboru, a odrastao u Zadru, ostvario je jednu od najboljih partija svoje duge i zanimljive karijere, tokom koje je branio boje timova kakvi su Zadar, Cibona, Vareze, Milano, Sasari – trideset i tri poena pogodio je Rok u meču protiv Mornara, uz čak devet trojki iz deset pokušaja. Rok je u pobjedi Krke upisao i sedam skokova, i upisao po jednu asistenciju – vrlo je vjerovatno da će on i zvanično biti proglašen igračem kola, ali kod nas je startni plejmejker.

Na poziciju dva biran je Edinov ljubimac Džejkob Pulen.

"Ja to uvijek nekako ističem, to je meni možda najdraži Amerikanac u ABA Ligi", priznaje Edin nešto što je svako ko je u posljednjih pet godina upalio neki prenos ekipe u kojoj igra Pulen mogao da shvati. Ali ovaj put, Edin je otišao i korak dalje i nazvao Pulena "evropskim Hardenom", dodajući i da je upravo on bio originalni "bradonja" od kojeg su se odbrane plašile dok je branio boje Kanzas Stejta.

"Bude ti nekako žao čovjeka koji je nekako sam sebi neprijatelj, i koji zbog nekog svog pristupa nema milionske ugovore u Evroligi", iskren je Edin, i dodaje kako je to izgledalo kada je Pulen branio boje Barselone.

"Bio sam na utakmici Barselona – Olimpijakos, utakmica nakon što je on Valjadolidu ubacio dvanaest trojki i tako oborio rekord legendarnog Oskara Šmita. Čovječe, Blaugrana skandira "Pulen, Pulen"...da se skandira Amerikancu u Barseloni, pa to ja mislim ni legendarni Odi Noris nije doživio. Ćavi Paskval ga uvodi u igru, on odmah uzima loptu, 'lomi' Bilija Spanulisa, pogađa trojku... ej, dvorana u ekstazi! I šta bude? On čovjek popije otkaz i prije kraja sezone. Ko zna šta je tu sve bilo...", priča Edin, dodajući da je Cedevita izgleda Pulenovo "jedino utočište".

Pulen je u nedjelju očigledno oprao ruke u Moravi prije utakmice, jer je odigrao jednu zaista izuzetnu partiju. Nekadašnji reprezentativac Gruzije ušao je sa klupe i u svom laganom ritmu ubacio 23 poena, uz tri trojke, šest skokova i tri asistencije. Održi li dobri brat Džejkob ovakav ritam, protivnici Cedevite su u ozbiljnom problemu.

Startno nisko krilo u petorci kola biće Boriša Simanić. Boriša jeste izgubio sa Megom protiv Cibone, ali je pružio izuzetnu šutersku partiju u porazu – čak pet trojki iz šest pokušaja za ukupno 21 poen, uz devet skokova, nisu bili dovoljni da se slomi odlična Cibona. Koja se nije slomila jer...

...je imala fenomenalnog Nejtana Riversa, našu startnu četvorku! Momak rodom iz Lejkvila u Minesoti, de fakto predgrađa „gradova blizanaca“ Mineapolisa i Sent Pola, odigrao je vrhunski meč i umnogome bio zaslužan za veliku pobjedu Cibosa. Rivers je ubacio 24 poena uz šut 8/14 (4/6 trojke), uhvatio čak trinaest skokova i ubilježio četiri blokade – u prva dva kola, bivši igrač univerziteta Viskonsin udario je čak devet rampi! Rivers se tako brzo profilisao kao novi hit igrač na Jadranu – to što je u Cibonu došao direkt iz NCAA i tako se brzo prilagodio je takođe posebno impresivno.

Za kraj, kao centar biran je Luka Mitrović.

Zbog kadrovskih problema u Crvenoj zvezdi Luka je prisiljen da popuni rupu na „petici“, a protiv Budućnosti je to odradio vrhunski. Odmjenjujući bolesnog Maika Cirbesa, Zvezdin nekadašnji kapiten ubacio je 19 poena i uhvatio sedam lopti pod košem, uz navodno samo jednu asistenciju u šta, iskreno, ni Miloš ni Edin ne vjeruju previše.

Mitrović sa svojih dvadeset i osam godina igra iskusno, veteranski – na najbolji način koristi svoje prednosti pod košem i čini se da je sazreo u čitanju situacija i nalaženju rješenja.

Dakle, da skratimo, Šesta Lična Petorka Drugog Kola je:

PG Stipčević,

SG Pullen,

SF Simanić,

PF Rivers i

C Mitrović!

