NBA titula zavisi od jedne vakcine?! Edin i Miloš o ludoj glavi sa kojom u ligi ne znaju šta da rade!

"Znaš šta, to je ozbiljan problem. On je evidentno postao kontraš – šta se god desi, on nešto kontra", rekao je Edin Avdić u najnovijoj epizodi "Šeste lične" o košarkašu koji stvara najveće probleme svima u ligi. I ne samo u ligi.

Svaka NBA međusezona prođe u znaku transfera. Slobodni agenti, trejdovi, drama na Tviteru i Instagramu, nezadovoljni igrači, nezadovoljni treneri, navijači koji samo čekaju da neko postuje nešto "ukrivo" pa da dobiju materijal za raspravu... Sve to viđamo iz ljeta u ljeto, i nikada nije dosadno. Međutim, ove godine, imamo i novi ugao u cijeloj priči, a to su... vakcine.

NBA je, kao što znate, jedna od najažurnijih liga po pitanju vakcinacije. Po nekim posljednjim procentima, čak 95% svih NBA igrača je vakcinisano – a ovo su vijesti sa kraja septembra. Uzevši u obzir da se datum početka sezone približava, a propisi u SAD sve više zaoštravaju (Kalifornija i Njujork su, recimo, vrlo restriktivni po pitanju šta sve nevakcinisan čovjek smije da uradi van svojeg prebivališta), i ovaj broj se sve više smanjuje.

Međutim, neki i dalje nisu spremni da "zavrnu rukav" što bi rekao Edin, a neformalni predvodnik tog pokreta je – pogodili ste – Kajri Irving.

Kajriju kontroverza uopšte nije strana. On je uvijek važio za osobenjaka (navodno u Klivlendu nije komunicirao ni sa kim), da bi s vremenom ljudi počeli da ga gledaju kao pravog čudaka – a kako je često povrijeđen u posljednjih nekoliko sezona, u naslove vijesti uglavnom dospijeva zbog svojih stavova, i tek ponekad zbog košarke.

Tako je Kajri još 2017. privukao pažnju javnosti tvrdnjama da je zemlja ravna.

U međuvremenu se i par puta izvinio zbog tih stavova (mada ih nikad nije nešto ni napustio), ali je šteta njegovoj reputaciji ostala do danas. Uz to, imali smo još pregršt situacija – prošle sezone je, recimo, pred izlazak na parket u Bostonu okadio halu tamjanom, pa je onda prekršio karantinska pravila slaveći sestrin rođendan dok je tvrdio da je uznemiren zbog protesta u Vašingtonu... ukratko, sa Kajrijem nikad dosadno, makar ako ne navijate za Bruklin Netse.

"Znaš šta, to je ozbiljan problem. On je evidentno postao kontraš – šta se god desi, on nešto kontra", konstatuje Avdić u najavi istočne konferencije NBA, u segmentu koji se bavi Bruklinom. "I u Klivlendu je bio čudan, ali ovo su sad neke druge dimenzije, neki ekstremi. On se nešto inati... Znaš, svi uvijek nešto upiru prstom u Hardena, te striptiz klubovi, te ovo, te ono, ali vidi – čika Džejms je namjestio rame, rekao 'dajte da mi to riješimo, i haj'mo dalje'. A ovaj...", čudi se komentator Arene sport.

Da li bi NBA antivakcinaši uopšte i bili tema da taj odabrani klub nema u njemu članove poput Kajrija Irvinga i Bredlija Bila, to je zapravo i dobro pitanje. Endru Vigins iz Golden Stejta je prvi "poklekao" i to vjerovatno kada mu je predočeno da bi zbog svojih stavova izgubio oko 16 miliona dolara (Vigins je u međuvremenu rekao da se osjeća da je vakcinu primio pod prisilom, da notiramo i to).

Kajri, međutim, i dalje odolijeva i ne djeluje nam da ga gubitak novca može pokolebati – do te mjere da je čak i zaprijetio penzijom ukoliko ga Netsi trejduju. A to, samim time, može i drastično uticati na plej-of sliku istoka, jer jedno su Kevin Durent i Džejms Harden, a drugo su njih dvojica pa i Kajri Irving pride.

"Šta je poenta ovdje? Pa koliko god on bio dobar igrač, a odličan je igrač, on je em' povrijeđen svake sezone, em' kad nije povrijeđen, on se bavi nekim istraživanjima...", podvlači Edin. "I Durent i Harden mu elegantno skreću pažnju da bi mogao da 'podmetne rame', ali on baš i ne sluša... Ma vidi, da ti neko sad objasni da igrač ovakvog formata, ovakvog majstorstva... ja ne znam čovjeka koji ne bi platio kartu da gleda Irvinga. Da mi kažu sad da će Irving da igra basket ovdje u nekom dvorištu i da je deset evra ulaz, evo, odmah plaćam, među prvima. Ali on je uspio sebe, takvog majstora, da degradira, ma...".

Uprkos svemu, i Edin i Miloš smatraju da je Bruklin najjača ekipa na Istoku, i da su ozbiljni kandidati da odu do finala koje im je, kako Miloš podsjeća, "izmaklo za jedan broj patika".

Naravno, tu su i aktuelni šampioni Milvoki Baksi, "obnovljeni" Majami, Boston sa novim trenerom, Filadelfija koja ima svoju muku u vidu Bena Simsonsa, opasna Atlanta...a sve to detaljno možete čuti u najavi istoka.

Što se zapada tiče, vidimo se za sedam dana!