Čarls Dženkins ne propušta utakmice Crvene zvezde. Imao je neke veoma zanimljive reakcije tokom duela sa Barselonom.

Izvor: MNPress/YouTube/Screenshot/EUROLEAGUE BASKETBALL

Crvena zvezda je natjerala Barselonu da se dobro oznoji za pobjedu u Beogradu. Mogla je ekipa Dejana Radonjića dodatno da "zakuva" stvari, ali ih je izdao šut za tri poena (3/20).

Na kraju su mogli samo da pruže ruku košarkašima španskog velikana i da im čestitaju. Tik pored terena ih je bodrio Novak Đoković, a imali su posebnu podršku i sa drugog kraja svijeta - bodrio ih je Čarls Dženkins.

Miljenik navijača Zvezde je bio dio projekta Evrolige, gledao je utakmicu uživo i komentarisao dešavanja sa još jednim košarkašem, Entonijem Gudsom. Njih dvojica su gledali meč i davali svoje viđenje situacija. Uz to su pričali i neke zanimljive priče, ali su i reakcije bile takve. Poput one kada je Ostin Holins imao šut za tri kojim je mogao da donese izjednačenje u završnici utakmice.

Vidi opis Dženkins gledao i skočio kad je Holins promašio! Miljenik navijača pratio Zvezdu, pa ispričao kako ga je Novak šokirao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 1 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 2 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 3 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 4 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 5 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 6 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 7 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 8 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 9 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 10 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 11 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 12 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 13 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 14 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 15 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 16 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 17 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 18 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 19 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 20 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 21 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 22 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 23 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 24 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 25 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 26 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 27 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 28 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 29 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 30 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 31 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 32 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 33 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 34 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 35 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 36 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 37 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 38 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 39 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 40 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 41 / 43 Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 42 / 43 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 43 43 / 43

Kada je Holins promašio Dženkins je skočio sa stolice, nije mogao da veruje.

"O, čovječe, mislio sam da će pogoditi. Muči se trenutno, ali je dobar šuter", izgovorio je Dženkins u tom trenutku.

Poslije tog promašaja su uslijedila još četiri promašena dalekometna hica, po dva od strane Stefana Markovića i Nikole Kalinića".

"Čovječe, baš loše šutiramo za tri u ovom meču", rekao je Čarls.

Čarls Dženkins gledao meč Zvezde i Barselone Izvor: YouTube/Euroleague

Nije se na kraju radovao, ali je ispričao i interesantne momente upoznavanja sa Novakom Đokovićem. Nije krio oduševljenje kada je vidio da srpski teniser u "Pioniru" nosi istu majicu koju on ima kod kuće.

"Legenda je na utakmici. Imamo istu majicu", nasmijao se, pa je ispričao situacije sa Novakom.

"Veliki je navijač Zvezde i sjajan je čovjek. Dva puta smo se vidjeli. Prvi put je bilo na meču protiv Uniksa, tada smo se i upoznali i pozdravili. Drugi put je bilo još zanimljivije, zapravo je on meni prišao. Bio sam u restoranu, jeo, a onda je Novak prišao mom stolu i poželio mi sreću. Bilo je nevjerovatno. Posebno zato što u mojoj porodici mnogo vole tenis i onda kada su vidjeli takav odnos, bilo je ludo. Za svijet je poznati sportista koji ima toliko uspjeha, a ovako je sjajna ličnost. Uz to je navijač Zvezde i to mu je veliki plus. Kada god je u Beogradu voli da dođe na utakmicu i da pruži podršku."

Vidi opis Dženkins gledao i skočio kad je Holins promašio! Miljenik navijača pratio Zvezdu, pa ispričao kako ga je Novak šokirao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Proveo je Dženkins četiri godine u Zvezdi u tri mandata. Prvi od 2013. do 2015. godine, pa se poslije toga vraćao dva puta, prvi put iz Armanija, pa iz Himkija.

"Dobro pamtim prvu godinu kada sam došao. Osvojili smo samo Kup, izgubili smo i ABA i domaće prvenstvo. Sjećam se da sam došao kući, pozvao svog agenta i rekao mu da moram da se vratim. Bilo mi je važno da pobijedim sa Zvezdom. Vratio sam se, okupili smo se i osvojili sve. Ušli smo i među osam najboljih u Evroligi, bilo je fantastično."

Otkrio je zatim i način na koji ljudi u Americi gledaju na košarku i koliko se to ustvari razlikuje od igre u Evropi.

"Dati osam poena u Evroligi je super brojka, ali se sjećam kako je kada me pozove neko od članova porodice poslije meča, pa pitaju koliko sam dao, odgovorim im šest poena, pa im nije jasno. Očekuju nekih 20 poena, brojke kakve ima recimo Majk Džejms. Ne shvataju da je šest solidan broj poena u Evropi."

Ispričao je zatim i dogovor koji je imao sa pokojnim Majklom Odžom, kada su zajedno igrali u sezoni 2019/20.

"Počivaj u miru brate moj. Želim da kažem i kako je izgledao dogovor sa Majkom. Prije meča smo uvijek pitali jedan drugog 'jesi spreman'. Onda smo imali taj dogovor, ako on zakuca pod faulom, ja njemu plaćam večeru. Ali, ako ja ukradem loptu i poentiram u kontri, onda on mene časti. To je bila ta neka zanimljiva dodatna motivacija", zaključio je Dženkins.