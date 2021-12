Igokea domaćin Ciboni: Dragan Bajić očekuje dobru reakciju svog tima i podršku publike u Laktašima

Košarkaši Igokee u petak će na otvaranju 12. kola regionalne ABA lige dočekati zagrebačku Cibonu (18.00, TV Arena sport).

Izvor: MN PRESS

"Igosi", kao i "cibosi", u posljednje vrijeme su zabilježili poraze, pa će učiniti sve da tu negativnu seriju prekinu. Oba tima su ispod Top 6 na tabeli sa omjerom od pet pobjeda i šest poraza, a imaju za cilj plasman u plej-of.

Izabranici Dragana Bajića su zabilježili dva vezana poraza (od Partizana u Laktašima i Studentskog centra u Podgorici), dok su Zagrepčani u nizu od tri neuspješna meča. Kad je u pitanju međusobni omjer, nešto uspješnija je Igokea sa 12 pobjeda naspram osam Cibone, dok je u Laktašima skor 6:4 u korist domaće ekipe.

"Očekuje nas novo iskušenje u ABA ligi. Moram da istaknem da smo imali par dana za pripremu i to smo iskoristili da maksimalno treniramo. Utakmica protiv Cibone neće biti nimalo laka, to je protivnik, jako talentovan, sa dobrom energijom i odličnim trenerom (Vladimir Jovanović). Znaju svoje ciljeve s kojima su ušli u ovu sezonu. Mi moramo da neutrališemo one stvari koje Cibona jako dobro radi, ako uspijemo u tome misli da je lakši put do nove pobjede. Očekujem dobru reakciju svog tima, dobro smo trenirali proteklih par dana. Očekujem i podršku publike koja nam je jako bitna, i bila je i u dosadašnjim utakmicama koje smo pobjeđivali. Što se tiče zdravstvenog biltena, vraćaju se Talić i Vulić tako da nastupamo u kompletnom sastavu", rekao je Bajić u najavi meča.

...

Izvor: Nemanja Babić/MONDO

Džejms Robinson, košarkaš "igosa", takođe je optimista pred dvoboj protiv hrvatskog kluba.

"Igramo veoma bitnu utakmicu sutra protiv Cibone. Znamo da će doći da se bore i da odigraju čvrsto, to je mlad i dobar tim. Ali mi moramo da sve ono za šta smo se pripremali ovih dana. Moramo da odbranimo domaći teren", rekao je Robinson.

(mondo.ba)