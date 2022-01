Barać nakon eliminacije Igokee iz Evrope: Kompletan tim je bio pogođen virusom, imali smo jednog zdravog igrača!

Veliki problemi pratili su Igokeu u posljednje vrijeme, pa je bilo teško očekivati da mogu da eliminišu Ostende i plasiraju se u TOP 16 fazu Lige šampiona.

Izvor: FIBA

Bila je Igokea na pragu da se plasira u narednu rundu takmičenja u FIBA Ligi šampiona, vodila čak 11 razlike šest minuta prije kraja utakmice, ali košarkaši Ostendea pobrinuli su se da rasprše nade Aleksandrovčanima i furioznom serijom, 18:0 stigli su do druge pobjede i plasmana u TOP 16 fazu.

U odsustvu trenera Dragana Bajića, koji se i dalje oporavlja od operacije, tim Igokee i večeras je s klupe predvodio Marko Barać. Bajićev asistent pojasnio je u kakvim okolnostima se tim spremao za seriju utakmica protiv Ostendea.

"Plej-of utakmice nešto su potpuno drugačije od ligaških. U normalnim okolnostima, pokušavate da shvatite kako ste igrali domaću utakmicu, kako gostujuću, kako pripremiti odlučujuću... A posebno u situaciji u kakvoj smo se mi našli prije ove serije. Nisam želio da pričam o tome. Ali znate da smo imali problema. Kompletan tim bio je pogođen virusom. Imali smo jednog zdravog igrača i jednog pomoćnog trenera. Njih dvojica jedino su radili u teretani. Svi ostali su bili kod kuće, u svojim krevetima. Bilo je tu početka upale pluća, teške dehidratacije, svi su bili na antibioticima. Kada sve to sastavite...", bio je Barać vidno razočaran problemima koji su se nadvili nad Aleksandrovčanima.

Istakao je da mu je veoma žao kako se sve okončalo, iako je sve moglo biti drugačije.

"Veoma mi je žao momaka, svih nas... medicinskog osoblja, trenera, zaposlenih koji su dali sve od sebe. Za nas ovo nije bila plej-of situacija, nego krizna situacija. Pitali ste me šta se desilo u posljednjoj četvrtini. Nadam se da sam vam dao neki oblik odgovora", dodao je pomoćni trener Igokee.

Nisu imali "igosi" vremena za treninge, tako da je bilo mnogo improvizacije pred drugi i treći meč sa Ostendeom. Pokušao je Barać u "majstorici" izmjenama da razdrma svoj tim, ali jednostavno energija je "isparila".

"Pokušali smo da osvježimo naše ključne igrače u posljednjih par minuta, ali nije uspjelo. Imali smo šutersku petorku, htjeli smo da stvorimo otvorene šuteve, da odgovorimo na igru Ostendea, ali ostali smo bez energije, bez rješenja. Kada analizirate igru, očigledno je da su u ovim utakmicama najvažnije stvari bile borba za skokove, procenat šuta za tri poena, slobodna bacanja. Sve ovo bilo je na njihovoj strani", kazao je Barać.

"Pripremajući se za ove duele, znali smo da je važno da im ne dozvolimo lake šuteve za tri poena. Upravo to nam se desilo u odlučujućoj četvrtini. Pogodili su tri puta i nismo uspjeli da kontrolišemo ove situacije kako je trebalo. Na kraju, kako svi znate, Ostende je na kraju završio meč pobjednički. Žao mi je što to nismo bili mi jer smo imali priliku za to", svjestan je Barać kakvu priliku je propustio njegov tim da se nađe u odabranom društvu.

Iako je Igokea iza sebe imala uspješnu evropsku sezonu, u odlučujućim trenucima došlo je do problema sa korona virusom. Sada tim treba da se okrene obavezama u ABA ligi.

"Znate da nismo imali treninge. Prije druge utakmice praktično smo imali dva osnovna treninga i otišli smo tamo znajući da nas čeka težak meč. Pokušavali smo da igračima damo veće munute kako bi taj meč poslužio kao trening za večerašnji susret. Večeras je to bila potpuno drugačija priča. Bili smo spremni za meč. Imali smo dvocifreno vođstvo, sve pokazuje da smo bili spremni. Ali nismo imali materijala da završimo susret na pravi način.Sada se nadam da ćemo nastaviti da rastemo. Raspored je takav kakav je, a ovo kratko vrijeme za pripreme iskoristićemo da se što bolje spremimo za nastavak sezone", zaključio je Barać.

I Stefan Fundić bio je veoma razočaran po završetku susreta.

"Željemo smo reakciju nakon meča u Belgiji i ona je bila pristutna 30, 30 i nešto minuta. Ali nakon toga, nismo prepoznali ključne momente da završimo utakmicu u našu korist. Ali, profesionalci smo. Moramo da se vratimo što prije, da se 'skupimo' i treniramo, što nismo mogli zbog problema sa korona virusom. Moramo da se potrudimo da uradimo sve što je moguće za bolje rezultate u ABA ligi", rekao je Fundić.

Igokeu već 23. januara očekuje duel protiv Budućnosti, tako da ni sada neće biti mnogo vremena za rehabilitaciju i pripreme za dvoboj sa izuzetno jakim Podgoričanima.