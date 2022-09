"Puklo" u Sloveniji - Dragić udario na selektora nakon poraza od BiH! (VIDEO)

Slovencima nije lako pao poraz od Bosne i Hercegovine, a sada se pojavio novi snimak koji potvrđuje da stanje u svlačionici prvaka Evrope nije idealno.

Izvor: Twitter/@Siki841/Printscreen

Nedjelja je bila buran dan na Eurobasketu! Litvanija je poslije dva produžetka izgubila od Njemačke, ali njihova žalba FIBA na konačan rezultat nije prošla. Na meču Turske i Gruzije je došlo do sukoba dva igrača, a poslije navodnog napada u svlačionici, Turci su prijetili napuštanjem Evropskog prvenstva.



Za to vrijeme, Bosna i Hercegovina je savladala Sloveniju, aktuelnog prvaka Evrope, što je dovelo do očiglednih trzavica među "zmajčekima". Luka Dončić je ljutito komentarisao "od koga to gubimo", a sada je izjava Gorana Dragića pokazala da u svlačionici Slovenije postoje problemi!

Bosna je bila bolja od Slovenije 97:93 u dramatičnom meču, a pobjedu su proslavili pjevajući pjesmu "Bosnom behar probeharao". Međutim, u miks zoni nakon meča, Dragić je pokazao svoj bijes i nezadovoljstvo zbog pojedinih odluka selektora Aleksandra Sekulića.

Na komentar da u drugoj četvrtini nije mnogo igrao i pitanje da li je sve u redu, Dragić je samo poručio "Pitajte selektora" i okrenuo se i otišao. To je navelo mnoge da zaključe da nije sve tako bajno u timu Slovenije i da vjerovatno postoje određene trzavice iza kulisa.

Slovenija sada ima skor 2-1 u takozvanoj "grupi smrti", a očekuju ih još i mečevi protiv Njemačke i Francuske u utorak i srijedu.

