Bajić se ponovo obratio KS BiH pa citirao Ivu Andrića: "Gospodine Čolan, izvinite nisam vas prepoznao"

Trener Igokee m:tel Dragan Bajić se još jednom obratio Košarkaškom savezu BiH povodom nedodjeljivanja pehara i medalja ovom klubu za prošlogodišnju titulu.

Izvor: ABA liga j.t.d./Ivica Veselinov

Aktuelni šampion Bosne i Hercegovine u košarci, Igokea iz Aleksandrovca, još nije primila pehar i medalje za osvojenu titulu. Trener kluba iz Aleksandrovca Dragan Bajić je apelova da se isti uruči prije domaće utakmice u FIBA Ligi šampiona protiv Nimburka, ali do toga nije došlo.

Nakon utakmice trener Aleksandrovčana bio je ljut na Košarkaški savez BiH jer nisu uslišili njegove apele.

Košarkaši Igokee m:tel za vikend (nedjelja) igraju utakmicu protiv ekipe Splita u ABA ligi, a Bajić je još jednom iskoristio priliku na konferenciji za medije da se obrati Košarkaškom savezu BiH i generalnom sekretaru Ameru Čolanu.

"Obratio bih se Košarkškom savez BiH i generalnom sekretaru gospodinu Čolanu (op.a. Amer) kada je u pitanju pehar i medalje koje nismo dobili evo skoro pet mjeseci od osvajanja na paretku te titule. Jednostavno imam potrebu da se obratim jer i moji igrači me stalno zapitkuju. Voler dođe i pita me 'da li je moguće da već dvije godine igramo i osvajamo sve na parketu, a ne dobijamo pehare'". Međutim, kako je rekao Ivo Andrić 'kad uđes u Bosnu prestaje logika', ali meni je to teško objasniti Voleru. Samo mi koji živimo ovdje znamo za takve stvari i za takva dešavanja", rekao je Bajić pa dodao:

"Ja se sada javno izvinjavam nakon onog obraćanja gospodina Čolana. Nisam znao procedure oko tih stvari, ali sam vođen nekim stvarima iz skorije prošlosti kada su se desile neke stvari pogotovo oko dodjele pehara i medalja u Širokom Brijegu. Znam pouzdano da tada nije bilo odluke Upravnog odbora da se to desi i bio sam siguran da je taj isti gospodin Čolan bez odluke UO dijelio te medalje, međutim izgleda da sam pogriješio. Gospodine Čolan, izvinite nisam vas prepoznao".

Podsjećamo, Amer Čolan je prije nekoliko dana govorio o ovoj situaciji za naš portal kada je kratko poručio:

"Nazovite Borisa Spasojevića, do predsjednika je i Upravnog odbora KS BiH, neka odluče šta će i kako će. On treba da odluči, a ne ja. Ono što oni odluče, ja ću tako i uraditi. Meni ništa nije sporno, to nije ništa do mene".