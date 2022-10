Dončić igra kao novi MVP: Luka "uništava" sve pred sobom - 41 poen i tripl-dabl u Bruklinu!

Luka Dončić igra fantastično na početku nove sezone u NBA ligi i sa ovakvom statistikom je prvi kandidat za MVP-a.

Luka Dončić je moćno ušao u novu sezonu NBA lige i jasno svima do znanja želi da stavi da može da bude MVP. Prethodne noći odigrao je svoj četvrti i najbolji meč do sada pošto je u pobjedi Dalasa nad Bruklinom (129:125, i to poslije produžetka), uspio da dođe do tripl-dabla. Vjerovali ili ne, ali već 47. u karijeri, a nikada nije loše podsjetiti da Dončić ima svega 23 godine i da je dugačka karijera pred njim...