Sinovi legendi igraju za Srbiju - otkriveni novi detalji! Tarlać progovorio o Stojakoviću, Nakiću, Vukčeviću, Končaru...

Srbija bi mogla da dobije još pojačanja u reprezentaciji...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Profimedia/MN Press

Hoće li za Srbiju igrati i igrači koji su rođeni van Srbije? Tristan Vukčević, Mario Nakić, Džon Končar, Frenk Kaminski, Andrej Stojaković? Moguće je! Potvrdio je to direktor reprezentacije Dragan Tarlać.

Na direktno pitanje medija na konferenciji za medije pričao je upravo o tome i nagovijestio da bi mogle stvari da se promijene vrlo brzo. Ništa nije isključeno i uskoro bi mogli da stignu i novi igrači u dres "orlova". Pregovori su u toku, ali tu je i pravilnik...

Prvo pitanje bilo je o Vukčeviću, Nakiću, Končaru i Kaminskom.

"Razmišlja se o svima, sve koje ste naveli treba posmatrati iz različitih uglova, zbog mjesta rođenja, pasoša i tako dalje. Ne opredjeljujemo se još uvijek ili opredjeljenosti kao u stanju Tristana Vukčevića. Čeka se da napuni 21 godinu da može da igra za reprezentaciju. Skauting je proširen, mnoga djeca su se rodila u inostranstvu i tamo su napravila prve košarkaške korake. To dovodi do činjenica da neko ko je na primjer rođen u Švedskoj i onda otišao u Real ili Barselonu, obavezao se po pravilima. Poput Tristana koji je potpisao dokument kojim se obavezuje da će nastupati za tu reprezentaciju do svoje 18. godine, odnosno 21. godine po novom. To su pravila FIBA, protiv toga ne možemo, to su dodatne prepreke. Tristan nije htio da igra za Grčku, čeka strpljivo do svoje 21. godine. Stupiće novi pravilnik FIBA da igrač koji je imao pravo nastupa za reprezentaciju, takozvano košarkaško državljanstvo, do 23 godine neće moći da promijeni. To je novo pravilo. Zato je važno da skauting bude u ranoj fazi prisutan, da se ta djeca dovode i igraju već od kadetske reprezentacije, ako je to njihova želja. To je jedini način da oni koji su počeli u inostranstvu budu prisiljeni i da budu vezani za drugu reprezentaciju. U Americi postoji veliki broj igrača. Do informacija se lako dolazi, ima dosta igrača koji su tamo na koledžu, u komunikaciji smo sa njihovim roditeljima", rekao je Tarlać.

Uslijedilo je dodatno pitanje o Nakiću koji je pričao o reprezentaciji u više navrata.

"Ne bih o Nakiću da pričam dok se ne oglase njihove porodice i oni sami."

Na kraju pitanje koje sve zanima. Hoće li sin Peđe Stojakovića Andrej zaigrati za reprezentaciju. Tarlać priča sa nekadašnjim saigračem i drugarom...

"Da, u vezi sam sa mojim najboljim prijateljem. Razgovaram sa njim od Andrejevog rođenja. Ne mijenja naše prijateljstvo ništa, ta odluka treba da dođe od djeteta. Gdj se osjeća najbliže, najtoplije, kao što je došlo od Tristana. Trebalo je da prođe dug period, dok odluči, dok razmisli. Maksimum je učinjen. Da li će Peđa da bude taj koji će da presječe? Ne, to treba da dođe od djeteta", zaključio je Tarlać.

