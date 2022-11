Iskusni i trofejni srpski košarkaški stručnjak Vlade Đurović je istakao nekoliko detalja koji su prelomili meč Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi.

Izvor: Arenasport/Profimedia

Crvena zvezda je pobijedila u prvom košarkaškom "vječitom derbiju" ove sezone. Na kraju je bilo 90:74 za tim Duška Ivanovića, a iskusni srpski stručnjak Vlade Đurović detaljno je analizirao ovaj meč.

On je prvo čestitao Ivanoviću na prvoj pobjedi u derbiju u karijeri, a potom je istakao da je duel prelomljen u drugom poluvremenu. Jednostavno, kao što je rekao i sam Duško Ivanović, odbrana je riješila ovu utakmicu.

"Drugo poluvrijeme je ključno! Partizan je postigao 26 poena u drugom poluvremenu. Dao je prije tri dana Realu u Madridu 97 poena, a Zvezdi sada 74 poena. Dali su 23 poena manje Zvezdi nego što su dao Realu, a objektivno je Real jači tim od Zvezde. Potpuni podbačaj", jasan je bio Đurović.

Vidi opis Kad je to uradio Panteru - Partizan je stao! Đurović otkrio šta je riješilo derbi: Realu ubacili 97 poena, a sad... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Istakao je iskusni stručnjak da je bilo jasno da će Crvena zvezda probati da spusti Partizan ispod 80 poena, što je i uspjela. Sa druge strane, crno-bijeli su podbacili defanzivno.

"Partizan prima puno poena, naročito u Evroligi, To su jake ekipe i nije to lako braniti, ali očigledno da neki problemi postoje. Po meni je najupečatljivije je defanzivmni skok. Lesor je ogroman, ali je malo nespretan uhvatanju lopte", poentirao je Đurović.

Željko Obradović je poslije meča istakao da je njegov tim jako loše odigrao posljednjih pet minuta utakmice, a Đurović je apostrofirao igrače crno-bijelih koji su odigrali loš meč.

"Ali na ovoj utakmici su podbacili mnogi igrači Partizana. Lesor i Ledej su dali zajedno pet poena sa lošim učinkom. Kao i Panter sa 12 poena uz loš šut iz igre. Papapetru i Eksum su bili najbolji, Naneli je krenuo odlično pa ga nije bilo kasnije.Naneli pet poena, Ledej i Lesor ukupno pet, ta tri igrača deset poena i to je nedovoljno za meč sa Zvezdom. I Anđušič nevjerovatno 0/4 šut iz igre...", dodao je on i istakao da je kod Zvezde situacija bila mnogo drugačija.

"Dok je kod Zvezde sjajno raspoređeni poeni. Nedović i Vildoza od njih se očekuzje i najviše su dali. Dobrić je promijenio, dao 11 poena, ali on u rukama ima 20 poena za svaku utakmicu. Njegov šut, njegova igra on je ljevoruk i on bi morao više poena da daje."

Na kraju se dotakao povrede Nikole Ivanovića, ali i momenta koni je po njegovom mišljenju odlučio ovaj meč.

"Ono što je problem za Zvezdu je povreda Ivanovića. On je odlično krenuo, ali se onda otvorilo za Markovića koga ne smijemo da zaboravimo. Marković je imao odličnu epizodu danas. Imao je vrlo važnu bananu nad Kevinom Panterom na vrhu reketa i poslije toga je Partizan stao. Najniži igrač na terenu mu je lupio bananu, najniži igrač Zvezde", poentirao je Đurović.