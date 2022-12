"Zašto je Partizan loše šutirao? Preduvali su balon!" Čović pričao o derbiju, pa objasnio zašto je Nedović pogodio!

Prvi čovjek Crvene zvezde se dotakao "vječitog derbija" i istakao da mu je posebno drago što je utakmicu riješio Nemanja Nedović.

Izvor: TV "Prva"

Crvena zvezda je savladala Partizan u prvoj derbiju koji se odigrao u Evroligi, a prvi čovjek kluba sa "Malog Kalemegdana" Nebojša Čović oglasio se o raznim temama nakon te utakmice.

Istakao je da je on zajedno sa čelnim ljudima kluba pokušavao da uradi sve kako bi skinuo pritisak sa igrača i stručnog štaba, a prokomentarisao je i atmosferu u suparničkom taboru.

"To je atmosfera utakmice, ali imate i atmosferu prije utakmice i kao što znate opuštali smo stručni štab i igrače. Tu treba tražiti razloge zašto je onako Partizan šutirao. Mislim da su preduvali balon, da su napravili preveliku tenziju i za sopstvene igrače ali to nije naš problem, to je njihov problem", istakao je Čović gostujući na "TV Prva".

Istakao je da mu je posebno drago što je utakmicu šutem u posljednjim momentima riješio upravo Nemanja Nedović, momak koji je svojevremeno ponikao u crveno-bijelom dresu.

"Ono što mi je drago za ovu utakmicu u Evroligi je da je tako završena i da je zvezdino dijete Nemanja Nedović dao trojku za pobjedu. Da je odigrano fantastično dobro. Mi smo sve vrijeme radili na tome da opustimo igrače i stručni štab", istakao je on, pa nastavio:

"U ono vrijeme kada je Nedović stasavao Zvezda nije bila miljenik i tada je sve rađeno da se Zvezda ugasi. Vjerovatno da nije tako bilo ne bi mnogi od tih igrača otišli, već bi ostali ovdje. Veliko zadovoljstvo mi je da smo mi to uspjeli sa većinom domaćih igrača i da se približavamo nečemu što je naša ideja godinama unazad, da imamo većinu domaćih igrača. Zvezda je prva u toj listi u Evroligi po učešću domaćih igrača, preko 53 odsto", podvukao je Čović.

Na kraju je naglasio da je ipak cijela ekipa zaslužna, zajedno sa stručnim štabom Duška Ivanovića, za ovu pobejdu, a Nedovića je naglasio kao "viner igrača".

"Sjajna je trojka, ali to je rezultat onoga što su oni dogovorili. Iako su imali dosta promašaja, ali to su vam viner igrači, to su vam igrači pobjednici. To je ipak doprinos cijele ekipe, striučnog štaba. Znate, danas je 19-20. dan kako smo promovisali novog trenera Duška Ivanovića i svih osam je bilo pobjeda, ali hoću da vam kažem kakve su to određene promkene i mislim da možemo lagano da nastavimo dalje. Bez ikakvih euforija, igramo jednu po jednu utakmicu, nigdke ne žurimo iako nas masa navijača već vidi na F4, u Top 8...", završio je Čović.

