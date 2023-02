Nikola, da li je to bio odgovor na moje pitanje? Jokić NE ŽELI da priča, ma koliko da novinari pokušavaju!

Nikola Jokić ponovo je izbjegavao da priča o jednoj temi, koja očigledno zanima sve osim njega.

Nikolu Jokića ne interesuje to što ove sezone ima tripl-dabl učinak u prosjeku (25,1 poen po meču, uz 11,1 skok i 10 asistencija). Na pitanje novinara na konferenciji za medije, on nije mogao da jasnije kaže da ga nije briga za brojeve, bez obzira na to što je dvostruki uzastopni MVP NBA lige.