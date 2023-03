Spektakl - Jokić ponovo protiv Janisa u dresovima reprezentacija!

Nikola Jokić igraće ponovo protiv Janisa Adetokumba, ovog puta u dresovima reprezentacija.

Spektakl pred SvJetsko prvenstvo, Nikola Jokić protiv Janisa Adetokumba u dresovima reprezentacije! Stigla je potvrda da će Srbija učestvovati na Akropolis kupu u Atini i tamo će igrati protiv selekcija Grčke i Italije od 8. do 10. avgusta. Sve to u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo (od 25. avgusta do 10. septembra).