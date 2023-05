Ljulj i Jabusele nisu prljavi igrači! Amerikanac brani provokatore iz Reala: "Nisu oni takvi, desilo se..."

Džefri Tejlor brani Geršona Jabuselea i Serhija Ljulja poslije tuče na meču sa Partizanom.

Izvor: Tweet/BasketNews/Screenshot

"Serhio Ljulj i Geršon Jabusele nisu prljavi igrači, takve stvari se dešavaju na terenu ponekad". Ovo je izjava nekadašnjeg košarkaša madridskog Reala Džefrija Tejlora koji sada igra za litvanski klub Vulvs. On je pričao o opštoj tuči u Madridu i četvrtfinalnoj seriji između Partizana i španskog tima.

Glavna tema je haos koji je nastao u glavnom gradu Španije. Serhio Ljulj napravio je užasan nesportski faul, udario je Kevina Pantera i tada je sve počelo. Poslije toga je Geršon Jabusele divljačkim potezom oborio Dantea Egzuma na parket i mogao je ozbiljnije da ga povrijedi. "Uvijek ću biti igrač Reala u srcu, ne mogu mnogo da pričam o tome. Znam da Ljulj nije prljav igrač. Mnogo toga se desilo, emocije su bile na vrhuncu, igrači su bili razočarani, izgubili su dva meča kod kuće, to je velika strast, tenzija, svašta se dogodi. Ne bih rekao da je neuobičajeno da dođe do malih razmirica u takvom duelu", rekao je Tejlor za "BasketNews".

Upitan je i za užasan potez Jabuselea. "Emocije su divjlale na obje strane. Jabusele se izvinio i mogu javno da kažem da je on sjajan momak. To što se dogodilo sa Egzumom, to nije on, zaista nije takav, odličan je momak. Imate velike takmičare u oba tima, desilo se, kažnjeni su svi. Geršon će propustiti pet utakmica, suspendovani su i neki drugi igrači, rekao bih da je sve riješeno. Još jednom, javno želim da kažem da igrači Reala nisu prljavi, sve su to odlični igrači, samo su se loše stvari desile u takvom emotivnom haosu."

Smatra da su odluke Evrolige o kaznama fer. "Rekao bih da su donijete dobre odluke, samo mi se to ne sviđa. Partizan je igrao veoma dobro, žao mi je što je Real na 0-2 u seriji. Sada će igrači propustiti neke mečeve, a svi bi željeli da vide treću utakmicu u punim sastavima. Rekao bih da je svašta moguće u ovoj seriji, niko nije očekivao da će Partizan dobiti oba meča u Madridu. Prednost je na strani crno-bijelih, mada je Kevin Panter veoma važan igrač, jedan od ključnih u prva dva meča, nedostajaće im mnogo, jer je suspendovan na dvije utakmice. Ponavljam, stvarno mi je žao što oba tima neće biti u punom rosteru", zaključio je Tejlor.

(MONDO)