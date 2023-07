Slukas u Partizanu? Panter progovorio o Grku, pa spomenuo još 2 imena: "Znam neke ljude koji ga znaju, tu je Željko..."

Kevin Panter pričao je o pojačanjima, dolasku Kostasa Slukasa, radu sa Željkom Obradovićem...

Izvor: MN PRESS

Hoće li Kostas Slukas doći u Partizan? Pitanje na koje mnogi čekaju odgovor. Bio je na sastanku sa glavnim ljudima u Olimpijakosu, grčki mediji pišu da im je saopštio da neće ostati u klubu i da želi da ode jer je nezadovoljan svojom ulogom kod trenera Jorgosa Barcokasa. Fenerbahče je navodno bliži, mada ni crno-bijele ne treba isključiti, bar ako je suditi i po riječima Kevina Pantera.

Kapiten srpskog tima pričao je baš o tome, ko bi mogao da bude organizator igre u narednoj sezoni. "Bio bi nam potreban plej koji voli da igra za trenera, znate kakav je Željko. Hoću da kažem, ako ne možete da ispunite njegove zahtjeve, onda je teško. Možete da uradite ovo ili ono, ali odnos mora da postoji. Nije najjednostavniji za saradnju iz tog ugla. Morate da razumijete da će vikati na vas, da će vas pritiskati, da hoće da budete bolji. Treba nam neko ko je takav, Slukas jeste jedan od njih. To bi bilo dobro", počeo je izlaganje Panter tokom razgovora za "BasketNews".

Spomenuo je i još jedno ime, plejmejkera Baskonije. "Darijus Tompson je tu, nisam siguran kakva je njegova situacija."

Zatim je detaljnije govorio o ulozi organizatora igre u Partizanu, spominjao je i Jama Madara i Aleksu Avramovića. "Madar je tokom godina sazrio i shvatio šta trener Obradović želi. Kada je tek došao... Hajde da kažemo da mu je bilo teško. Došao je kao igrač koji je volio da dodaje loptu na drugi način u smislu da je radio to atraktivno. Onda se promijenio i dosta je naučio. Aleksa do prošle godine nije igrao pleja, pa je mnogo sazrio. Ni ja nisam plej, pa sam uzimao tu dužnost tokom sezone. Dio toga je i što poznajem Željka, znam šta traži, kakva dodavanja voli. Uzimao sam i taj posao, 'čitao' određene stvari. Kada to shvatiš možeš da pomogneš timu, da nisam razumio to, mučio bih se", jasan je Panter.

Vidi opis Slukas u Partizanu? Panter progovorio o Grku, pa spomenuo još 2 imena: "Znam neke ljude koji ga znaju, tu je Željko..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sa njim je u podkastu gostovao i Erik Mekalum, košarkaš Karšijake. I on je pričao o potencijalnom dolasku Grka u Partizan. "Volim Slukasa, on i Kevin bi se odlično snašli, može da pogodi i za tri, poznaje Željka odlično, njegove zahtjeve. Idealan je izbor. Vjerovatno je skup, Kevin i Zek su uzeli dosta novca. Moraće možda da nađu drugu opciju", nasmijao se Erik.

Poslije kratke pauze je imao i predlog koga bi on doveo u redove crno-bijelih. "Imam jednu opciju za Partizan. Igrao je u Evrokupu, Džerijan Grent. Jak je, može da igra u 'pik en rolu', bio je vođa Turk Telekoma, zbog njega su bili uspješni. Njegova braća su uspješna u NBA ligi, baš sam impresioniran. Danteovim odlaskom treba im neko takav, bez Lesora neće biti toliko opcija za drugi napad. Treba im neko ko može da igra na takav način i baš me impresionirao", dodao je Mekalum.

Na to se nadovezao i Kevin. "To je dobar prijedlog, dobar si. Gledao sam ga ranije, imao je dobru godinu", zaključio je Panter priču o igraču koji je prošle godine u Evrokupu prosečno davao 14,9 poena, uz 6,1 asistenciju i 3,2 skoka po meču. Dakle - Slukas, Tompson, Grent ili možda neko četvrti? Odgovor bi uskoro trebalo da stigne...

BONUS VIDEO: