Zašto Dončić ne igra za Srbiju? Đorđević ga ubjeđivao, deda i otac su htjeli, ali je njena riječ bila jača od svih!

Luka Dončić postao je kapiten Slovenije, a mnogi i dan-danas žale zbog toga što ne igra za Srbiju.

Luka Dončić (24) predvodi Sloveniju na Svjetskom prvenstvu u košarci. Nosiće i kapitensku traku na tom takmičenju i tako će dobiti nagradu za odnos prema dresu sa nacionalnim grbom. Uprkos tome što je otišao u NBA ligu i što je nosilac Dalasa, nikada se nije dovodilo u pitanje igranje za reprezentaciju. Čak je i sam platio osiguranje da bi bio u timu za prošlogodišnji Eurobasket.

Više puta je izjavio da će "igrati za Sloveniju kada god bude mogao", u prevodu ako nije povrijeđen, tu je za tim. Pokazao je to bezbroj puta svojim djelima, obećao je i zlato. Igraće i na Mundobasketu, na kom neće biti Nikole Jokića i na koji Srbija ide u desetkovanom sastavu (nema Vasilija Micića, Nikole Kalinića, Vladimira Lučića...). Zbog toga mnogi postavljaju sada jedno pitanje - zašto Dončić ne igra za "orlove".

Mogućnost za to je postojala, njegov otac Saša Dončić je Srbin, njegov deda Stojan živi na Kosovu i Metohiji, pa je ako Luka mogao da zaigra i za srpski tim. Međutim, do toga nije došlo zbog njegove majke Mirjam Poterbin. Slovenka je bila ključni razlog zbog kog se superstar Mavsa na kraju odlučio da ipak igra za drugu reprezentaciju. Koštalo je to posebno Srbiju na Evropskom prvenstvu 2017. godine kada je on sa Slovenijom u finalu dobio upravo srpsku reprezentaciju i uzeo zlato...

ĐORĐEVIĆ JE POKUŠAO!

Tadašnji selektor Srbije i legendarni košarkaš Aleksandar Đorđević pokušao je da ubijedi Luku da igra za "orlove" bio je na razgovoru sa Sašom i Lukom, ali nije uspio da ga ubijedi. Dončić je u tom momentu već prelomio i donio konačnu odluku oko toga da igra za Srbiju.

"Nismo uspjeli da ga nagovorimo. Pokušao sam, ali je majčina strana presudila. Mirjam je Slovenka, Saša je Srbin. Dijete je odraslo u Sloveniji i mi ništa nismo mogli da uradimo", ispričao je Sale u jednom od ranijih intervjua.

Da je tada nekako uspio da mu promijeni mišljenje, ko zna kako bi izgledala petorka Srbije. Na primjer: Teodosić, Bogdanović, Dončić, Lučić, Jokić...

MAJKA PRESUDILA, A SA NJOM SE TUŽI ZBOG PIKSIJA

Dobro je poznato da je Mirjam Poterbin imala ključnu ulogu u konačnoj Lukinoj odluci. Zbog nje je u dresu Slovenije sada. Saša i ona su se upoznali u Sloveniji i Luka se rodio 28. februara 1999. godine. Njihov brak trajao je do 2008. godine kada su se i razveli. Ona se preselila u Španiju i živjela sa Lukom dok je on igrao u Realu, a isto je bilo i kada je otišao u Ameriku.

Sve između njih dvoje izgledalo je idealno do prošle godine. Tokom Evropskog prvenstva pojavile su se informacije da je Luka tužio svoju majku. Uključili su se i advokati, jer je on podnio zahtjev Kancelariji za patante i žigove SAD (USPTO) i tražio da se poništi registracija zaštitnog znaka "Luka Dončić 7" koji je godinama u vlasništvu Mirjam, želio je da sve pređe u njegove ruke i tu je nastao problem.

Poslije toga otkriveno je da je haos nastao zbog Piksija! Nije u pitanju selektor Srbije, već Boris Požeg koji ima taj nadimak. U pitanju je nekadašnji ljubavni partner Mirjam kome je navodno ona prebacila dio prava na Lukin brend u Sloveniji, navodno mu je dala 40 odsto, a onda je nastao haos kada su se njih dvoje razišli...

DONČIĆEV DEDA ŽIVI NA KOSOVU

Deda Luke Dončića Stojan žvi na Kosovu i stalno prati svog unuka. "Gledamo Luku gdje god da igra, on je naša krv, puno mi je srce. Najčešće me pitaju da li bi nekad igrao za Kosovo. Možda kada bi Kosovo postalo Amerika, nije igrao za Srbiju, što bi za Kosovo", objasnio je Stojan.

Priznao je i on da je postojala mogućnost da igra za "orlove", ali nažalost do toga nije došlo. "Naši treneri nisu primijetili da je on posebno inteligentan za košarku. Nisu bili zainteresovani. Slovenci su to brzo vidjeli. Hoću da kažem da Luka nije prvi slučaj. Mi imamo puno sportista koje niko nije prepoznao. Sebe su našli u bijelom svijetu. Takav je slučaj i sa Lukom. Menadžer i Lukin otac Saša, preporučili su ga Real Madridu. Kada su oni vidjeli njegov talenat, automatski su potpisali ugovor."

Volio bi da ugosti Luku u sovm selu Biča, kraj Kline. "Luka želi da dođe, ali mu njegov klub brani, smatra da nije bezbjedno. Dočekaću da dođe ovdje i baci loptu u koš. Prije toga neću umrijeti", izjavio je Stojan.