Jokić će igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama! Potvrda stigla: Svi će biti tu, pa i Nikola!

Nikola Jokić će biti lider Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine prema riječima predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića.

Nikola Jokić će igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama! Ta vijest nam dolazi iz Španije, to jest iz intervjua predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića za madridski "As". On je pričao o brojnim temama, a kada se dotakao ambicija Srbije u Parizu govorio je i o Somborcu.