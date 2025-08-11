logo
Juče slavili trofej, danas izbačeni iz Lige Evrope: UEFA nema milosti prema Kristal Palasu

Autor Dragan Šutvić
0

Kristal Palas neće igrati u Ligi Evrope ove sezone jer je izgubio bitku i u Lozani.

Kristal Palas izbačen iz Lige Evrope Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Engleski klub izgubio je pravnu bitku i tako ostao bez učešća u Ligi Evrope ove sezone. Žalio se Kristal Palas čak i Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS), međutim danas je saznao da neće biti usvojena i tako "orlovima" preostaje samo da učestvuju u Ligi konferencija.

Osvajač FA Kupa iz prošle sezone saznao je lošu vijest samo dan pošto je pobijedio Liverpul u finalu Komjuniti šilda (Superkup Engleske) i to poslije penala, tako da slavlje neće potrajati.

Kristal palas je zbog svoje neobične situacije bio tako na dva žreba prošlog ponedjeljka, pa tako sada zna da će u plej-ofu igrati protiv poraženog iz duela Fredristada i Midtjilanda, koji se takmiče u Ligi Evrope. U prvom meču danski predstavnik slavio je 3:1 i sada igra na svom terenu.

Zašto je Kristal Palas izbačen iz Lige Evrope?

UEFA je izbacila Kristal Palas zbog "sukoba interesa" vlasnika Džona Tekstora. Ovaj američki milijarder je vlasnik Liona, koji će takođe igrati u Ligi Evrope, odnosno danskog Brendbija koji je na korak od ispadanja iz Lige konferencija.

Na taj način Palasu je "propalo" osvajanje FA Kupa poslije 120 godina i umjesto njih u Ligi Evrope igraće Notingem Forest. Ipak, ostaje pitanje kako je UEFA ranije davala svjetlo Lajpcigu i Salcburgu, projektima Red Bula, a ove sezone je već izbacila slovačku Dunajsku Stredu, mađarski Đer i irski Drogeda junajted.

