Moka Slavnić brutalno o sinu Zvezdanu: Nisam htio više djece, da ne napravim opet kriminalca!

Zoran Slavnić ispričao je zbog čega ima toliko problema sa sinom Zvezdanom.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski košarkaš Zoran Slavnić otkrio je za hrvatski "Večernji list" zašto ga tokom čitavog života zovu "Moka", dok je otvorio dušu i o drugim temama. Tako je prethodnih godina u medijima bio i te kako pominjan njegov sin Zvezdan, koji je inače odležao devet godina u zatvoru zbog ubistva Olivera Jovanovića i potom je bio učesnik jednog rijalitija, a nije nikakva tajna da su njih dvojica u lošim odnosima.

Moka ističe da mu je najsrećniji trenutak u životu kada je dobio sina, i to dok je bio na Olimpijskim igrama i zato mu je dao ime Zvezdan, međutim problemi su krenuli još u tinejdžerskom dobu i nije bilo povratka...

"Kada je imao 14 godina razveo sam se, a on je ostao da živi sa mamom. To mi je bila najveća greška u životu. Upisao sam ga u Petu gimnaziju i svaki dan vozio u školu, a zatim i poslije škole kući. Ustajao sam rano zbog njega, pravio mu sendviče, plaćao privatne časove... Izdržao je taj tempo nekoliko mjeseci, a onda mi je rekao da neće više da ide u školu i da ga ne zanima. Krivo mi je što Zvezdan i ja nismo imali dobar odnos. Nije mi se svidio put kojim je krenuo i to sam mu otvoreno zamjerao", kazao je Moka Slavnić i potom dodao: "Pokušavao sam da mu pomognem, ali nije htio da sluša. Bio je odličan u sportu, to je naslijedio od mene. Međutim, nije ga zanimalo čak ni da bude trener."

"Na sreću, moja druga žena Jelena nije insistirala na djeci. Ni ja ih nisam želio jer sam se plašio da opet ne napravim kriminalca", brutalno iskreno odgovorio je slavni srpski košarkaš i trener.