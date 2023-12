Obradović poslije Partizana priznao: Nisu me ništa pitali, a mnogo je rizično!

Saša Obradović je poslije poraza od Partizana govorio i o promjenama koje je Evroliga uvela ove sezone.

Izvor: Profimedia

Saša Obradović je sa Monakom stigao u Beograd i izgubio poslije drame. Nakon produžetka je Monako pao u meču sa Partizanom, a na konferenciji za medije se srpski trener dotakao i sistema takmičenja u Evroligi ove sezone. Proširen je broj timova koji idu u nokaut fazu sa osam na deset, sa tim što će se timovi do šestog mjesta na tabeli kvalifikovati direktno za četvrtfinale, a od sedme do desete pozicije se igra plej-in na jedan meč za plasman među osam.

I po samoj tabeli se vidi da je liga izjednačenija ove sezone i samo Real Madrid iskače za sada, tako da po mišljenju Saše Obradovića ništa za sada ne može da se prognozira. A za promjenu sistema takmičenja, trenere i igrače očigledno niko ništa nije pitao...

"Sigurno je kompetitivnija liga nego prošle godine, čak je i razlika između ekipa od drugog do 13-14 mjesta mala. Po meni se do samog kraja neće znati ko je gdje. Osim Reala koji dominira mnogo toga zavisi od mnogo faktora - povreda, forme, duplih kola rasporeda.... Mislim da je uloga favorita koju imamo za plej-of tu i to treba da opravdamo kroz svaku utakmicu. A što se tiče plej-ina niko me nije pitao. Još utakmica na ovoliki broj utakmica, na ovakve utakmice, vrlo rizično po meni. Za navijače zanimljivije, ali veliki rizik od povreda za igrače", smatra Saša Obradović.